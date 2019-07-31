Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости вчера в 17:35
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Общество
Добровольный помощник Навального рассказал, как охранял его на митингах
В интервью RT Проскуркин рассказал об особенностях работы на оппозиционера и о том, как организаторы протестных акций подставляли граждан под полицейские дубинки.
Обновлено в 02:14
Финансы
Рубль слабо снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в начале дня слабо снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Обновлено 29 июля в 03:11
Теннис
Азаренко вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе, где сыграет с Векич
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе (США), призовой фонд которого превышает $800 тысяч.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Россияне променяли семью на деньги
Большинство россиян (68 процентов) выразили готовность сократить время, которое они проводят с семьей, ради карьерного и зарплатного роста.
Обновлено в 02:46
Кино
Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис воссоединились после разлуки
Актер Арнольд Шварценеггер и актриса Джейми Ли Кертис встретились вновь, спустя 25 лет разлуки.
Обновлено в 01:34
Наука
Шины смогут вырабатывать электричество
Компания Sumitomo Rubber Industries с профессором Хироши Тани из Университета Кансай в городе Суйта (Осака, Япония) разрабатывает некий «энергетический комбайн» — систему, которая способна собирать и аккумулировать статическое электричество, появляющееся в шине.
Обновлено вчера в 02:25
Политика
Экс-губернатор Астраханской области Сергей Морозов вернулся на таможню
В сентябре 2017 года Морозов занял должность заместителя руководителя ФТС, а в сентябре 2018 года президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Политика
Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального
Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Происшествия
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено в 02:49
Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В индийской реке нашли тело основателя международной сети кофеен
В Индии спасатели вместе с полицейскими на протяжении более 30 часов разыскивали основателя международной сети кофеен Cafe Coffee Day Ви Джи Сиддхатрхи.
Обновлено в 00:31
Здоровье
В России в 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20 тысяч человек
В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20,6 тыс. россиян, следует из доклада (.pdf) Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России.
Обновлено в 02:24
Путешествия
Польская журналистка рассказала о росте популярности отдыха в Крыму
Популярность Крыма как туристического направления растет в том числе из-за подешевевших авиабилетов, пишет журналистка польского издания Rzeczpospolita Ивона Трусевич.
Обновлено в 02:10
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Шеннон Эмери Ли, дочь Брюса Ли и Линды Ли Кэдвелл, младшая сестра актера Брэндона Ли, подвергла критике Квентина Тарантино.
Обновлено вчера в 11:21
Общество
В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Кино
«Король лев» тоже собрал миллиард долларов в мировом прокате
Ремейк мультфильма «Король лев» 1994 года от режиссёра Джона Фавро («Железный человек»), который дебютировал в кинотеатрах Северной Америки 19 июля, заработал в мировом прокате миллиард долларов.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика
США должны запугать Россию, заявил Foreign Policy
По словам автора статьи, президенту Соединенных Штатов потребуется найти способ, чтобы заставить Россию бояться США и чтобы она перестала "действовать безнаказанно".
Обновлено вчера в 01:22
Здоровье
Американка согласилась пройти генетический эксперимент
34-летняя женщина, мать четырех детей, стала первой согласившейся на экспериментальный курс лечения в США.
Обновлено в 03:21
Политика
Климкин рассказал о «ссоре» с Лавровым
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал сообщения о том, что он «поссорился» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
Задержан убийца девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане
Московская полиция задержала 33-летнего подозреваемого в убийстве 24-летней девушки-блогера. О его личности пока ничего не сообщается.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено вчера в 14:08