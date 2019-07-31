Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости вчера в 17:35

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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В команде Зеленского считают необходимой приватизацию госбанков

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RT на русскомвчера в 19:52

На Украине задумали масштабную приватизацию госбанков

Rambler News Serviceвчера в 12:55

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

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В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

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Телеканал 360°вчера в 14:58

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Российская газетавчера в 19:28
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Журналистка из Польши Ивона Трусевич оценила, как Крым набирает популярность среди туристов.
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Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
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Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
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Экономика

Юристы обсудили налогообложение криптовалют. Основные тезисы

Специалисты обсудили вопрос налогообложения операций с криптовалютами.
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Происшествия

В аквапарке Китая 44 человека пострадали из-за искусственной волны

В аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа (провинция Цзилинь) не менее 44 человек пострадали в бассейне с искусственной волной.
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«МЮ» интересуется Умтити и может заплатить 50 млн евро

По информации Le10Sport, «МЮ» может заплатить 50 млн евро за переход 25-летнего француза.
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Происшествия

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Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»

Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Сенатор США выступила за отказ от превентивного ядерного удара

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что США следует отказаться от возможности нанесения превентивного ядерного удара.
Обновлено вчера в 23:38
Автоспорт

Глава FIA рассказал о прогрессе в восстановлении Шумахера

Обновлено вчера в 12:07
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона

Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика

На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе

Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии

Северокорейские снаряды, запущенные в среду утром, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря.
Обновлено вчера в 19:57
Политика

Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ

Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
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Газзаев станет тренером «Енисея»

Как стало известно «Матч ТВ», в тренерский штаб «Енисея», провалившего старт сезона в ФНЛ, войдет Юрий Газзаев.
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Финансы

Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума

Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

В Новосибирске подожгли офис «Единой России»

В Новосибирске минувшей ночью неизвестный поджег отделение партии «Единая Россия».
Обновлено вчера в 09:27
Экономика

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.
Обновлено вчера в 23:30
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Путин упростил получение автомобильных номеров

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Политика

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
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Происшествия

В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

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Два парня погибли в ДТП на алтайской трассе

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«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Кристиансунд»

"Манчестер Юнайтед" в контрольной игре минимально обыграл норвежский "Кристиансунд". (1:0). Единственный мяч на 92 минуте забил Хуан Мата.
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Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне

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Спецпредставитель ООН по Сирии не поехал на переговоры в Нур-Султан

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не приедет на международную встречу по Сирии в казахстанской столице Нур-Султан.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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