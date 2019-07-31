Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости вчера в 17:35
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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Путешествия
Журналистка из Польши оценила популярность Крыма среди туристов
Журналистка из Польши Ивона Трусевич оценила, как Крым набирает популярность среди туристов.
Обновлено в 00:17
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено вчера в 13:58
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Экономика
Юристы обсудили налогообложение криптовалют. Основные тезисы
Специалисты обсудили вопрос налогообложения операций с криптовалютами.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
В аквапарке Китая 44 человека пострадали из-за искусственной волны
В аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа (провинция Цзилинь) не менее 44 человек пострадали в бассейне с искусственной волной.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
«МЮ» интересуется Умтити и может заплатить 50 млн евро
По информации Le10Sport, «МЮ» может заплатить 50 млн евро за переход 25-летнего француза.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Сенатор США выступила за отказ от превентивного ядерного удара
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила, что США следует отказаться от возможности нанесения превентивного ядерного удара.
Обновлено вчера в 23:38
Автоспорт
Глава FIA рассказал о прогрессе в восстановлении Шумахера
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Запущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод Японии
Северокорейские снаряды, запущенные в среду утром, не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны в водах Японского моря.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.
Обновлено в 00:48
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
Газзаев станет тренером «Енисея»
Как стало известно «Матч ТВ», в тренерский штаб «Енисея», провалившего старт сезона в ФНЛ, войдет Юрий Газзаев.
Обновлено вчера в 10:35
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
В Новосибирске подожгли офис «Единой России»
В Новосибирске минувшей ночью неизвестный поджег отделение партии «Единая Россия».
Обновлено вчера в 09:27
Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce
В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Два парня погибли в ДТП на алтайской трассе
Обновлено в 01:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Кристиансунд»
"Манчестер Юнайтед" в контрольной игре минимально обыграл норвежский "Кристиансунд". (1:0). Единственный мяч на 92 минуте забил Хуан Мата.
Обновлено вчера в 14:54
Теннис
Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне
Даниил Медведев преодолел второй круг турнира в Вашингтоне. Россиянин в двух партиях обыграл американца Бьорна Франтанджело.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Спецпредставитель ООН по Сирии не поехал на переговоры в Нур-Султан
Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не приедет на международную встречу по Сирии в казахстанской столице Нур-Султан.
Обновлено в 01:39