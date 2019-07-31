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Происшествия В Тюмени два человека погибли при взрыве газа в жилом доме Взрыв газа произошел утром в среду в поселке Боровский Тюменской области, в результате инцидента погибли мужчина и ребенок, сообщил РИА Новости представитель МЧС.

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