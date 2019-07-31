Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости 17:35

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

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В команде Зеленского рассказали о планах реформ на Украине

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В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Российская газета19:28

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

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Rambler News Service12:55
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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