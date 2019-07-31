Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости 17:35
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Политика
Останки эсэсовцев из «Галичины» торжественно перезахоронили на Украине
Останки 29 солдат из 14-й дивизии СС "Галичина" перезахоронили в городе Золочев Львовской области Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Тюмени два человека погибли при взрыве газа в жилом доме
Взрыв газа произошел утром в среду в поселке Боровский Тюменской области, в результате инцидента погибли мужчина и ребенок, сообщил РИА Новости представитель МЧС.
Обновлено в 23:01
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Происшествия
На Коломяжском проспекте насмерть сбили человека
Обновлено в 18:53
Общество
В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия
Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.
Обновлено в 22:45
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинил в плагиате саратовский бард
Обновлено в 21:38
Экономика
В России сохранятся низкие цены на овощи
Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
Обновлено в 22:03
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Турция намерена создать зону безопасности в Сирии
Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии.
Обновлено в 16:06
Общество
Белогорск ночью затопило: уровень воды будет выше, чем в 2013 году
Уровень в Томи на утро 31 июля составил 425 сантиметров, и вода продолжает прибывать. В 2013-м максимум составил 430 сантиметров.
Обновлено в 22:34
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Авто
Инженеры ГАЗ рассказали о беспилотной «Газели»
Группа ГАЗ продолжает разработку беспилотной модели "Газели". Модель в настоящее время проходит усиленные испытания.
Обновлено в 12:17
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Авто
Илон Маск назвал срок премьеры пикапа Tesla
Илон Маск объявил, что долгожданный пикап Tesla покажут ближайшие два-три месяца.
Обновлено в 02:56
Политика
В Крыму оценили призыв к Киеву ввести санкции из-за Крымского моста
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Происшествия
86-летнего фермера арестовали за убийство жены 37-летней давности
В Великобритании арестовали 86-летнего фермера за убийство жены 37 лет назад, сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Из-за детской шалости в Самаре сгорели 8 зданий
По словам начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко, возгорание произошло из-за детской шалости с огнем.
Обновлено в 14:48
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Кино
«Король лев» стал очередным «миллиардером» Walt Disney
Мировые кассовые сборы фильма "Король лев" превысили миллиард долларов.
Обновлено в 15:36
Политика
Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»
Обновлено в 13:40
Политика
Порошенко может уже не вернуться на Украину, заявил киевский политолог
Покинувший страну экс-президент Украины Петр Порошенко может не вернуться назад, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:54
Происшествия
Во Владивостоке загорелся монастырь
Обновлено в 20:55
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено в 18:40