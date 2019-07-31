Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли. Об этом сообщил Bloomberg замглавы офиса президента Алексей Гончарук. В команде Зеленского его называли одним из кандидатов на пост премьер-министра Украины.

В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

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