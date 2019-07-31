Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости 17:35
Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией. Соратник президента Дмитрий Разумков также говорил о необходимости снятия моратория на продажу земли, который действует на Украине уже 14 лет.
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Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов
Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов в среду, 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:31
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 18:37
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Экономика
S7 раскрыла экономический эффект от блокчейна
Продажи идут через подключившихся к системе расчетов блокчейн новых агентов, ранее не работавших с S7, а также тех, кто раньше уже работал с авиаперевозчиком через посредника и теперь подключился к блокчейн-расчетам напрямую, поясняет замдиректора S7 по информационным технологиям Павел Воронин.
Обновлено в 13:55
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Общество
Гороскоп 31 июля: У Львов важная встреча, а Рыбам дадут дельный совет
Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, усилится творческий потенциал и интуиция.
Обновлено в 12:05
Общество
В Лондоне начался процесс развода правителя Дубая со сбежавшей женой
Британский таблоид Sun сообщил ранее, что жена шейха сбежала из страны с 11-летней дочерью и семилетним сыном, взяв с собой 31 миллион фунтов (около 39 миллионов долларов).
Обновлено в 11:03
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Общество
BlaBlaCar предложили заблокировать в России
BlaBlaCar предложили заблокировать в России Популярные сервисы по поиску попутчиков и бронированию билетов на автобусы могут заблокировать из-за сотрудничества с нелегальными перевозчиками.
Обновлено в 02:11
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Футбол
Шюррле выбрал игровой номер в «Спартаке»
Обновлено в 16:54
Политика
Кличко записал видеообращение к Зеленскому
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook опубликовал видеообращение с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений главы президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 17:19
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Шоу-бизнес
Алибасов оценил смелый фотосет «На-На» с почитательницей группы
Группа «На-На» провела откровенную фотосессию с одной из своих фанаток.
Обновлено в 10:57
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено в 13:22
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 19:41
Шоу-бизнес
Волочкова напивается на частной вилле в Греции
Волочкова напивается на частной вилле в Греции Балерина отправилась на заслуженный отдых.
Обновлено в 07:43
Кино
Режиссеры «Мстителей» рассказали о самой дорогой сцене в «Финале»
Обновлено вчера в 01:15
Политика
Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок
Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества.
Обновлено в 18:05
Футбол
Спортивный директор «ПСЖ» хочет уговорить Неймара остаться
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо планирует поговорить с нападающим Неймаром, заявляет Sport.
Обновлено в 15:19
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»
Обновлено в 14:38
Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Обновлено в 17:45
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Кино
Владимир Машков рассказал, на каком условии вернется в кино
В интервью «Парламентской газете» актер Владимир Машков рассказал, что вернется в кинематограф только после того, как наладится работа Театра Олега Табакова, художественным руководителем которого он является.
Обновлено в 14:53
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59