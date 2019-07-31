Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на УкраинеРИА Новости 17:35
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Авто
Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет
Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
США изучат снабжение арктических регионов
Американцы намерены изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков территорий Северного полярного круга, включая ряд российских регионов.
Обновлено в 00:30
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Политика
Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.
Обновлено в 21:13
Космос
Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС
Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
Россия поставит Индии тысячу авиационных ракет
Обновлено в 05:46
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 возле Эстонии
Британское министерство обороны сообщило о том, что ВВС королевства подняли в воздух несколько истребителей "Тайфун" из-за появления у границы Эстонии военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС РФ.
Обновлено в 14:53
Экономика
WSJ узнала о планах властей США оштрафовать связанный с Фридманом фонд
Власти США вынуждают связанный с Фридманом фонд продать долю в IT-компании Через своего представителя Фридман передал WSJ, что, по его данным, у CFIUS есть вопросы к иностранному владению в Pamplona в целом, а персонально к нему претензий нет.
Обновлено в 15:35
Финансы
Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса
Российский ипотечный рынок в первом полугодии 2019 года замедлился: банки выдали 575,5 тыс. ипотечных кредитов на 1,26 трлн руб. против 663 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб. в первом полугодии 2018 года, свидетельствуют данные Центробанка.
Обновлено в 14:56
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:16
Экономика
Глава Сбербанка попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ
Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина поддержать банкротящийся Антипинский НПЗ.
Обновлено в 10:34
Общество
День рождения «Гарри Поттера»: Как сегодня выглядят актеры фантастической саги
Фанаты всемирно известной фантастической саги в среду, 31 июля, отмечают день рождения Гарри Поттера.
Обновлено в 21:09
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира
Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.
Обновлено в 11:56
Футбол
Моуринью может стать новым тренером Черышева
Португальский специалист Жозе Моуринью является кандидатом на пост главного тренера «Валенсии», сообщает El Confidencial.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Авто
Alpina тестирует XB7 на Нюрбургринге
Новая партия шпионских снимков демонстрирует Alpina, тестирующую предстоящий XB7/XD7 на Нюрбургринге.
Обновлено в 05:57
Общество
Вода в Амуре и Зее в районе Благовещенска продолжает прибывать
Обновлено 28 июля в 00:53
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Обновлено в 06:04
Общество
В Сибири начали тушить лесные пожары
Обновлено в 10:49
Политика
Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок
Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества.
Обновлено в 18:05
Наука
Найдена причина выброса рутения в 2017 году
Два года назад члены сети начали сообщать о более высоких, чем обычно, уровнях рутения-106.
Обновлено в 03:59