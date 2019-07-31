Экономика
В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на УкраинеРБК 16:53
Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли. Об этом сообщил Bloomberg замглавы офиса президента Алексей Гончарук. В команде Зеленского его называли одним из кандидатов на пост премьер-министра Украины.
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Авто
УАЗ приступил к финальным испытаниям «Патриота» с «автоматом»
Ульяновский автомобильный завод приступил к финальной части дорожных испытаний предсерийного внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач.
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Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Площадь пожаров в Красноярском крае превысила один миллион гектаров
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае возросла до 1,05 миллиона гектаров, большая часть из них происходит в отдалённых районах, следует из сводки на сайте регионального лесопожарного центра.
Обновлено в 04:16
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
Обновлено в 18:17
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре
Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:04
Экономика
В Карелии готовятся к запуску Белопорожской ГЭС
Обновлено в 20:24
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира
Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.
Обновлено в 11:56
Происшествия
86-летнего фермера арестовали за убийство жены 37-летней давности
В Великобритании арестовали 86-летнего фермера за убийство жены 37 лет назад, сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 19:08
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Экономика
В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах
В России 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заёмщиков.
Обновлено в 20:18
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Общество
Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы
В ближайшие 10-12 дней смог вряд ли дойдет до Москвы, однако над столицей может появиться дымка из пирогенных аэрозолей.
Обновлено в 21:43
Единоборства
Назван следующий соперник Минакова в Bellator
Виталий Минаков проведет следующий поединок в Bellator 24 августа.
Обновлено в 20:09
Экономика
Средний размер пенсий в России увеличился в июне до 14 168 рублей
"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Транспорт
BlaBlaCar поддержал инициативы по повышению безопасности перевозок
Сервис поиска попутчиков для совершения междугородних поездок BlaBlaCar поддерживает законодательные инициативы, направленные на повышение безопасности пассажирских перевозок, заявила РИА Новости руководитель BlaBlaCar в России Ирина Рейдер.
Обновлено в 08:49
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
В Южной Корее определили тип запущенных КНДР ракет
По оценкам военных, ракеты малой дальности поднялись на высоту 30 км и пролетели 250 км. Комитет также заявил, что запуски КНДР ракет не способствует уменьшению напряженности на Корейском полуострове, и призвал их прекратить.
Обновлено в 20:22
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
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«Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Обновлено в 06:04
Политика
Порошенко заявил, что не будет прятаться назло Путину
Во время интервью, журналистами поднялся вопрос о политическом преследовании, на который Порошенко ответил, что ему «нечего скрывать».
Обновлено в 04:01
Происшествия
В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера
Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено в 20:43
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено в 14:30
Авто
Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем
Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.
Обновлено в 08:14
Единоборства
Боксёра Дадашева похоронят в Санкт-Петербурге 4 августа
Обновлено в 11:43
Политика
Нидерланды отказались от новых материалов по катастрофе MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года малайзийского "Боинга", летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, но получил отказ: в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне они учтены не были.
Обновлено в 08:30