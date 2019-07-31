Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли. Об этом сообщил Bloomberg замглавы офиса президента Алексей Гончарук. В команде Зеленского его называли одним из кандидатов на пост премьер-министра Украины.

В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

Авто УАЗ приступил к финальным испытаниям «Патриота» с «автоматом» Ульяновский автомобильный завод приступил к финальной части дорожных испытаний предсерийного внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач.

Политика Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".

Общество Площадь пожаров в Красноярском крае превысила один миллион гектаров Площадь лесных пожаров в Красноярском крае возросла до 1,05 миллиона гектаров, большая часть из них происходит в отдалённых районах, следует из сводки на сайте регионального лесопожарного центра.

Общество Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.

Происшествия МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.

Происшествия 86-летнего фермера арестовали за убийство жены 37-летней давности В Великобритании арестовали 86-летнего фермера за убийство жены 37 лет назад, сообщает The Daily Mail.

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

Экономика В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах В России 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заёмщиков.

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Общество Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы В ближайшие 10-12 дней смог вряд ли дойдет до Москвы, однако над столицей может появиться дымка из пирогенных аэрозолей.

Единоборства Назван следующий соперник Минакова в Bellator Виталий Минаков проведет следующий поединок в Bellator 24 августа.

Экономика Средний размер пенсий в России увеличился в июне до 14 168 рублей "В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%", - говорится в докладе.

Транспорт BlaBlaCar поддержал инициативы по повышению безопасности перевозок Сервис поиска попутчиков для совершения междугородних поездок BlaBlaCar поддерживает законодательные инициативы, направленные на повышение безопасности пассажирских перевозок, заявила РИА Новости руководитель BlaBlaCar в России Ирина Рейдер.

Армия и оружие В Южной Корее определили тип запущенных КНДР ракет По оценкам военных, ракеты малой дальности поднялись на высоту 30 км и пролетели 250 км. Комитет также заявил, что запуски КНДР ракет не способствует уменьшению напряженности на Корейском полуострове, и призвал их прекратить.

Авто В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107 Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Политика Порошенко заявил, что не будет прятаться назло Путину Во время интервью, журналистами поднялся вопрос о политическом преследовании, на который Порошенко ответил, что ему «нечего скрывать».

Происшествия В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.

Авто Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.