Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударомРИА Новости вчера в 18:01
По словам советника, до вступления Украины в НАТО Киев найдет возможность ответить на вызовы. "Если, не дай Бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями", — предупредил Апаршин.
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