Политика
В команде Зеленского приняли решение провести досрочные местные выборыNews.ru вчера в 16:11
В офисе президента Украины Владимира Зеленского одобрили идею о проведении досрочных выборов в местные органы власти в ближайшее время. По данным издания «Страна», в офисе украинского лидера ищут юридическое обоснование этого шага.
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Появились сведения о подготовке проведения на Украине досрочных местных выборов
Взгляд.рувчера в 15:59
СМИ: Администрация Зеленского решила провести досрочные местные выборы
Российская газетавчера в 14:15
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
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