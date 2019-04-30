Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударомРИА Новости вчера в 18:01

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете". Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".
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«Нанесем удар там, где не ждете»: военный советник Зеленского о боеготовности Украины

РЕН ТВ00:55

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

РИА Новостивчера в 18:01

Военный советник Зеленского пообещал ударить «там, где не ждут»

Московский Комсомолецвчера в 19:26

Киев пригрозил военным ударом «там, где его не ждут»

News.ruвчера в 19:09

Военный советник Зеленского пригрозил ударом «там, где его не ждут»

Известиявчера в 18:55

Военный советник Зеленского заявил, что Киев готов нанести удар «там, где его не ожидают»

ФАНвчера в 18:50

Военный советник Зеленского пообещал нестандартный ответ противнику Киева

РБКвчера в 21:42
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Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:56
Происшествия

В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат

На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Экономика

Сбербанк решил сохранить низкие ставки по кредитам

Сбербанк решил сохранить низкие ставки по потребительским кредитам без обеспечения до 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:35
Технологии

«ВКонтакте» разработала нейрость для создания новостных заголовков

Команда прикладных исследований «ВКонтакте» разработала нейросеть, которая создает новостные заголовки на русском и английском языках.
Обновлено в 04:48
Хоккей

Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к российской сборной

Форварды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник "столичных" Дмитрий Орлов присоединились к сборной России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:36
Происшествия

В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве

"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге

Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Латвия сообщила о появлении у своих границ кораблей ВМФ России

Обновлено в 04:37
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Политика

Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона

По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Общество

ЕСПЧ вынес решение по делу об акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 06:37
Авто

В России начали продавать новый Kia ProCeed

Российские дилеры KIA начали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Общество

Петербургским семьям оплатят няню за счет бюджета

Петербургским семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года будут оплачивать за счет бюджета услуги няни.
Обновлено в 05:01
Экономика

Мосбиржа требует возбудить уголовные дела за хищение зерна

Московская биржа подала заявления о возбуждении уголовных дел после выявления случаев недостачи зерна, предположительно, из-за хищения.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

В Дальнем Константинове массажистка свернула шею младенцу

В посёлке Дальнее Константиново Нижегородской области перед судом предстала местная жительница, по вине которой погиб маленький ребёнок.
Обновлено в 04:16
Общество

Почти 80% россиян назвали нужным праздник труда

Порядка 80% граждан России заявили о нужности праздника в честь труда и солидарности трудящихся.
Обновлено в 05:28
Политика

Эрдоган: программа F-35 обречена на провал в случае исключения Турции

Обновлено в 05:54
Политика

Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Общество

Индийцы показали следы снежного человека

Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Общество

Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя

Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Политика

В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Транспорт

В Москве прогнозируют дачные пробки

Обновлено в 05:13
Политика

«Ради паспортов»: мэр Горловки рассказал о наплыве мигрантов в ДНР

Последние несколько дней в Донецкую Народную Республику (ДНР) происходит наплыв граждан с Украины, которые планируют мигрировать в республику и стать её гражданами.
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес

Бывшая жена поблагодарила Валерия Меладзе за измену с Джанабаевой

Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина поблагодарила артиста за измену с Альбиной Джанабаевой.
Обновлено в 04:59
Общество

На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов

Обновлено вчера в 08:50
Общество

На станцию Шиес прибыли сотрудники ОМОНа

Обновлено в 02:42
Авто

Бренд Smart до конца года покинет рынки США и Канады

Концерн Daimler в конце 2019 модельного года (то есть с первого июля) прекратит выпуск сити-каров Smart для США и Канады, а к декабрю полностью свернёт деятельность бренда в этих странах.
Обновлено в 03:45
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Энергетика

Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

Полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" потребует нескольких месяцев напряженной работы.
Обновлено в 02:58
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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