Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударомРИА Новости вчера в 18:01
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете". Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".
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Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Ранее стало известно об обысках в дагестанском Минэкономики. СМИ писали, что Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Экономика
Сбербанк решил сохранить низкие ставки по кредитам
Сбербанк решил сохранить низкие ставки по потребительским кредитам без обеспечения до 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:35
Технологии
«ВКонтакте» разработала нейрость для создания новостных заголовков
Команда прикладных исследований «ВКонтакте» разработала нейросеть, которая создает новостные заголовки на русском и английском языках.
Обновлено в 04:48
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к российской сборной
Форварды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник "столичных" Дмитрий Орлов присоединились к сборной России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:36
Происшествия
В МВД прокомментировали сообщения об афере с автостраховками в Москве
"Информация, опубликованная в некоторых источниках, о задержании около 40 сотрудников полиции и прокуратуры не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
Обновлено в 06:14
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
По словам Линника, прибыли российских производителей мясо-молочной продукции запрет на ввоз в Россию хамона, пармезана и т.д. не увеличит, но он необходим для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность России.
Обновлено в 05:15
Общество
ЕСПЧ вынес решение по делу об акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 06:37
Авто
В России начали продавать новый Kia ProCeed
Российские дилеры KIA начали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Общество
Петербургским семьям оплатят няню за счет бюджета
Петербургским семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года будут оплачивать за счет бюджета услуги няни.
Обновлено в 05:01
Экономика
Мосбиржа требует возбудить уголовные дела за хищение зерна
Московская биржа подала заявления о возбуждении уголовных дел после выявления случаев недостачи зерна, предположительно, из-за хищения.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
В Дальнем Константинове массажистка свернула шею младенцу
В посёлке Дальнее Константиново Нижегородской области перед судом предстала местная жительница, по вине которой погиб маленький ребёнок.
Обновлено в 04:16
Общество
Почти 80% россиян назвали нужным праздник труда
Порядка 80% граждан России заявили о нужности праздника в честь труда и солидарности трудящихся.
Обновлено в 05:28
Политика
Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Транспорт
В Москве прогнозируют дачные пробки
Обновлено в 05:13
Политика
«Ради паспортов»: мэр Горловки рассказал о наплыве мигрантов в ДНР
Последние несколько дней в Донецкую Народную Республику (ДНР) происходит наплыв граждан с Украины, которые планируют мигрировать в республику и стать её гражданами.
Обновлено вчера в 13:49
Шоу-бизнес
Бывшая жена поблагодарила Валерия Меладзе за измену с Джанабаевой
Бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина поблагодарила артиста за измену с Альбиной Джанабаевой.
Обновлено в 04:59
Общество
На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов
Обновлено вчера в 08:50
Общество
На станцию Шиес прибыли сотрудники ОМОНа
Обновлено в 02:42
Авто
Бренд Smart до конца года покинет рынки США и Канады
Концерн Daimler в конце 2019 модельного года (то есть с первого июля) прекратит выпуск сити-каров Smart для США и Канады, а к декабрю полностью свернёт деятельность бренда в этих странах.
Обновлено в 03:45
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" потребует нескольких месяцев напряженной работы.
Обновлено в 02:58