Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударомРИА Новости вчера в 18:01
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете". Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".
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Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Космос
Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля
«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Политика
Зеленский отказался общаться с российскими журналистами
Обновлено вчера в 10:21
Авто
Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Автоэксперты рассказали, почему «внедорожный» вариант Datsun Cross пользуется огромным спросом на индонезийском рынке.
Обновлено в 03:46
Общество
На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Под Пятигорском пожар охватил магазины на площади более 2 тыс. кв. м
В Ставропольском крае под Пятигорском в магазине на площади 2,4 тыс. кв. м произошел пожар. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты для С-400
Обновлено в 03:47
Происшествия
В ДТП с автобусом сильно пострадал водитель
Сильно пострадал водитель автобуса.
Обновлено в 04:45
Общество
Шопинг-турам в Финляндию и Эстонию приходит конец
Петербургские перевозчики выразили опасение, что из-за запрета туристы перестанут ездить в Финляндию и Эстонию.
Обновлено вчера в 05:32
Спорт
Губерниев назвал Цветкова слабаком из-за отсутствия в составе сборной
В завершившемся сезона Цветков выступил только на двух этапах Кубка мира. В составе эстафетной четверки он завоевал золото Оберхофа.
Обновлено в 04:10
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено вчера в 19:47
Технологии
Журналисты изучили фейковые хакерские инструменты и читы для игр
Разумеется, человеческой наивностью продолжают пользоваться преступники, которые создают фальшивые хакерские инструменты, читы для популярных игры и другой фейковый софт, настоящим предназначением которого является хищение чужих учетных данных.
Обновлено в 04:30
Происшествия
На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину
В Москве на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) неизвестный ранил мужчину ножом в живот, передает ТАСС.
Обновлено в 01:45
Транспорт
Инспекторы составят список злостных нарушителей ПДД для работодателей
Система поможет работодателям выбирать сотрудников В России планируют создать единую базу с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 05:51
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов
Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Здоровье
Депздрав в сезон шашлыков призвал родителей держать детей подальше от мангала
На пикниках в предстоящие майские праздники следует держать детей подальше от мангала и жидкости для розжига.
Обновлено в 02:05
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье
Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете
Обновлено вчера в 13:22
Общество
Индийцы показали следы снежного человека
Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:29
Общество
ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Экономика
Безработица в Германии в апреле осталась на самом низком уровне с 1990 года
Безработица в Германии в апреле осталась на уровне 4,9%, что является самой низкой отметкой с момента воссоединения страны в 1990 году, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.
Обновлено в 04:57
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44