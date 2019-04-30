Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударомРИА Новости вчера в 18:01

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете". Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".
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Политолог объяснил слова советника Зеленского о готовности нанести удар

Известия05:05

«Нанесем удар там, где не ждете»: военный советник Зеленского о боеготовности Украины

РЕН ТВ00:55

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

РИА Новостивчера в 18:01

Военный советник Зеленского пообещал ударить «там, где не ждут»

Московский Комсомолецвчера в 19:26

Киев пригрозил военным ударом «там, где его не ждут»

News.ruвчера в 19:09

Военный советник Зеленского заявил, что Киев готов нанести удар «там, где его не ожидают»

ФАНвчера в 18:50

Военный советник Зеленского пообещал нестандартный ответ противнику Киева

РБКвчера в 21:42
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Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Обновлено в 03:49
Экономика

«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР

«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Космос

Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля

«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО «Матросская Тишина»

Обновлено в 03:04
Общество

Японский император Акихито отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему благодарность от подданных.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Политика

Зеленский отказался общаться с российскими журналистами

Обновлено вчера в 10:21
Авто

Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross

Автоэксперты рассказали, почему «внедорожный» вариант Datsun Cross пользуется огромным спросом на индонезийском рынке.
Обновлено в 03:46
Общество

На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов

Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Под Пятигорском пожар охватил магазины на площади более 2 тыс. кв. м

В Ставропольском крае под Пятигорском в магазине на площади 2,4 тыс. кв. м произошел пожар. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Россия отправила Китаю новые ракеты для С-400

Обновлено в 03:47
Происшествия

В ДТП с автобусом сильно пострадал водитель

Сильно пострадал водитель автобуса.
Обновлено в 04:45
Общество

Шопинг-турам в Финляндию и Эстонию приходит конец

Петербургские перевозчики выразили опасение, что из-за запрета туристы перестанут ездить в Финляндию и Эстонию.
Обновлено вчера в 05:32
Спорт

Губерниев назвал Цветкова слабаком из-за отсутствия в составе сборной

В завершившемся сезона Цветков выступил только на двух этапах Кубка мира. В составе эстафетной четверки он завоевал золото Оберхофа.
Обновлено в 04:10
Общество

На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме

Обновлено вчера в 19:47
Технологии

Журналисты изучили фейковые хакерские инструменты и читы для игр

Разумеется, человеческой наивностью продолжают пользоваться преступники, которые создают фальшивые хакерские инструменты, читы для популярных игры и другой фейковый софт, настоящим предназначением которого является хищение чужих учетных данных.
Обновлено в 04:30
Происшествия

На территории РУДН неизвестный ранил ножом мужчину

В Москве на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) неизвестный ранил мужчину ножом в живот, передает ТАСС.
Обновлено в 01:45
Транспорт

Инспекторы составят список злостных нарушителей ПДД для работодателей

Система поможет работодателям выбирать сотрудников В России планируют создать единую базу с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 05:51
Экономика

В Utair опровергли сообщения о прекращении полетов

Президент группы Utair Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении работы компании и сообщил РИА Новости, что все полеты будут совершаться по расписанию.
Обновлено в 03:52
Энергетика

Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Здоровье

Депздрав в сезон шашлыков призвал родителей держать детей подальше от мангала

На пикниках в предстоящие майские праздники следует держать детей подальше от мангала и жидкости для розжига.
Обновлено в 02:05
Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье

Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете

Обновлено вчера в 13:22
Общество

Индийцы показали следы снежного человека

Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков

В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:29
Общество

ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию

Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Экономика

Безработица в Германии в апреле осталась на самом низком уровне с 1990 года

Безработица в Германии в апреле осталась на уровне 4,9%, что является самой низкой отметкой с момента воссоединения страны в 1990 году, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.
Обновлено в 04:57
Космос

На МКС возникла проблема с системой электроснабжения

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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