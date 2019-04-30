Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударомРИА Новости вчера в 18:01
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете". Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".
Читать в источнике
Оценить191
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая
29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет».
Обновлено вчера в 12:04
Футбол
Антон Миранчук: «С удовольствием уехал бы играть в Европу»
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что хотел бы поиграть в Европе.
Обновлено вчера в 19:00
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курс рубля на открытии торгов снижается по отношению к доллару и евро. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:14
Общество
МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта
МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для The Wall Street Journal заявил об опасности стратегии ядерного сдерживания и призвал Россию и США к диалогу.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности компании
Авиакомпания Utair опровергает слухи о прекращении деятельности, будет совершать все полеты по расписанию, сообщил РИА Новости президент компании Павел Пермяков.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете
Обновлено вчера в 13:22
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
В ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
Обновлено в 02:01
Политика
Власти Ирана намерены игнорировать нефтяные санкции США
Президент Ирана Хасан Роухани во вторник, 30 апреля, заявил, что власти страны намерены игнорировать нефтяные санкции Соединенных Штатов Америки и продолжить экспортировать "черное золото".
Обновлено в 03:15
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Политика
Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
Обновлено в 02:19
Общество
Император Японии сегодня отречется от престола
Сегодня, 30 апреля, император Японии Акихито (85 лет) отрекается от Хризантемового трона, который занимал на протяжении 30 лет.
Обновлено вчера в 17:01
Единоборства
Боксёр Миллер дисквалифицирован на шесть месяцев за допинг
Американский боксёр Джаррелл Миллер был дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 03:16
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Футбол
Черных: в некоторых моментах ЦСКА не везёт
Нападающий московского «Динамо» Фёдор Черных поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА в 27-м туре чемпионата России.
Обновлено вчера в 19:29
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Общество
В Китае приговорили канадца к смертной казни за торговлю наркотиками
В январе Канада запросила помилование для приговорённого к казни в Китае соотечественника Роберта Ллойда Шелленберга, которого китайский суд приговорил к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 02:53
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
Политика
Трамп хочет ужесточить систему предоставления убежища мигрантам
Американский президент Дональд Трамп хочет ввести плату за предоставление гуманитарного убежища в США.
Обновлено в 02:29
Энергетика
«Белнефтехим» назвал сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»
По данным Белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим», на полное восстановление работы нефтепровода «Дружба» уйдет несколько месяцев непрерывной, тяжелой работы.
Обновлено в 02:47
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
В России может появиться «список Бутиной»
В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о крупных хищениях на Северном флоте
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника 868 военного представительства Кирилла Хлыстова, сообщает «Коммерсант».
Обновлено в 03:34
Космос
NASA сообщило о неполадках с электроснабжением на МКС
Обновлено в 03:38
Хоккей
Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.
Обновлено 27 апреля в 13:43
Экономика
Доход главы Хакасии вырос почти в три раза
Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06