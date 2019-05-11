В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»РИА Новости 08:48

Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами. Но мы отслеживаем все назначения. Одиозные решения пересмотрим.

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы. Об этом в интервью Liga.net заявил советник нового главы государства Александр Данилюк.

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

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