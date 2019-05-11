Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»РИА Новости 08:48
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы. Об этом в интервью Liga.net заявил советник нового главы государства Александр Данилюк.
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Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами. Но мы отслеживаем все назначения. Одиозные решения пересмотрим.
— Александр Данилюк, украинский общественный деятельРИА Новости 08:48
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