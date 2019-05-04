Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «убрать за собой»РБК 08:10
В интервью изданию Лiга.net Данилюк рассказал, что одним из первых шагов Зеленского на посту президента станет пересмотр «одиозных кадровых решений», принятых Петром Порошенко в последние недели работы.
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Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами. Но мы отслеживаем все назначения. Одиозные решения пересмотрим.
— Александр Данилюк, украинский общественный деятельРИА Новости 08:48
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Хоккей
Георгиев займет ворота сборной России в матче против австрийцев
"Георгиев будет играть против австрийцев в воскресенье", – приводит слова главного тренера сборной России Ильи Воробьева РИА Новости.
Обновлено в 07:23
Политика
Война за транзит: как уменьшить опасность «Северного потока-2» (Євпропейська правда, Украина) (Євпропейська правда)
Например, благодаря президентству Румынии в Совете ЕС, действие газовой директивы было распространено на морские участки газопроводов, что очень усложнило строительство «Северного потока-2» — они даже грозятся привлечь ЕС к суду.
Обновлено в 08:47
Политика
Назарбаев вручил орден Дружбы бизнесмену Усманову
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил бизнесмену Алишеру Усманову орден Достык (Дружбы), передает 11 мая ТАСС.
Обновлено в 06:46
Политика
Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:00
Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ может прекратить свое существование»
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» может прекратить свое существование. Такое заявление сделал главный тренер команды Магомед Адиев.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлн
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено вчера в 07:28
Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 08:24
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
Тутельян опроверг мнение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.
Обновлено в 06:26
Футбол
Зидан: «Вылет „Барселоны“ из ЛЧ не делает сезон „Реала“ лучше»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:08
Наука
В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет
Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено 09 мая в 09:04
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ушла из суда босиком
Поп-звезда Бритни Спирс покинула здание суда в Лос-Анджелесе босиком.
Обновлено вчера в 20:31
Здоровье
Три продукта на столах россиян, содержащие яды, назвали медики
Небезопасные продукты на столах россиян, содержащие ядовитые вещества, назвали медики.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО
Тануш получил ранение в понедельник во время операции по нейтрализации мин Второй мировой войны в рамках миссии НАТО, которая проходила на военной базе в Адажи.
Обновлено в 06:20
Общество
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары, которая установилась в республике.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Политика
Морской трибунал заслушал дело украинских моряков
В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Здоровье
Почти 14% россиян страдают от ожирения, лидируют женщины
Обновлено в 05:11
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Космос
NASA знает, как будет выглядеть жизнь на Марсе
Среда обитания должна была быть построена из вторсырья и материалов, которые можно было найти в глубоком космосе, как Луна и Марс.
Обновлено в 06:55
Общество
В шести регионах России введен режим ЧС из-за лесных пожаров
В Челябинской области, как передает «ТВ Центр», на борьбу с пожаром брошена военная техника и вертолеты Ми-8, так как огонь подбирается к шести населенным пунктам.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о быте военнослужащих на базе Хмеймим
Минобороны РФ рассказало представителям прессы о том, как устроен быт российских военных, которые служат на базе Хмеймим, расположенной на сирийских землях.
Обновлено в 03:06
Политика
Порошенко подписал протокол допроса по делу о Майдане
Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве, который он отказывался подписать с ноября 2016 года.
Обновлено в 08:46