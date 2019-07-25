с чего всё началось

Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.

В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме

Политика Экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного сегодня в порту украинского Измаила, находится в бьезопасности и сейчас возвращается домой.

Гаджеты Смартфон Honor 20 Pro выходит в России Бренд Honor поделился подробностями российского выхода смартфона Honor 20 Pro, который был представлен два месяца назад.

Политика Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Армия и оружие Джонсон даст письменные указания на случай ядерной войны У главы кабинета министров есть четыре основных варианта указаний при таких обстоятельствах.

Политика Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.

Происшествия Под Петербургом у построенного для переселенцев дома рухнула стена Единственный в поселке Рахья под Санкт-Петербургом дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, лишился части стены.

Политика Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы Государственная дума в весеннюю сессию рассмотрела 586 законопроектов, из которых приняла 325, оставив в думском «портфеле» 1240 законодательных инициатив, подвел итоги работы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Авто «Автотор» построит завод в Калининграде для BMW или Hyundai К 2020 году калининградский "Автотор" построит завод мощностью 50 тыс. легковых машин в год, передают "Ведомости" слова гендиректора холдинга "Автотор" Александра Сорокина.

Происшествия Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

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Хоккей Хабибулин назначен тренером вратарей системы сборных команд России ФХР на своем официальном сайте объявила о назначении Николая Хабибулина тренером вратарей системы сборных команд России.

Кино Умер народный артист Анатолий Торопов Народный артист Анатолий Торопов умер 25 июля в возрасте 91 год, сообщается в четверг на сайте Государственного академического Малого театра.

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Авто Автоконцерны хотят попросить Медведева выровнять условия господдержки "АвтоВАЗ" и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, Hyundai и Volkswagen планируют обратиться с письмом к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой компенсировать автоконцернам, работающим в РФ по специнвестконтрактам, таможенные пошлины на ввоз компонентов наравне с теми, кто еще работает в режиме промсборки, которая истекает в 2020 году, рассказали РИА Новости источники в отрасли.

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