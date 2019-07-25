Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом КрымеLenta.ru вчера в 23:22
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
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Такое заявление, а эфире телеканала ATR сделал советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Верховной рады Никита Потураев.Евразия Daily00:56
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