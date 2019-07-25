с чего всё началось

Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.

В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме

Авто В Узбекистане ускоренно создадут народный автомобиль На госхолдинге "Узавтосаноат" собираются внедрить современные рыночные механизмы и методы управления на основе передового международного опыта, а также организовать дополнительные производства по выпуску запчастей и комплектующих и вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создавать национальные инженерные центры.

Происшествия Миллиардера-педофила нашли на полу камеры Американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, нашли на полу камеры в городской тюрьме Нью-Йорка.

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Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Общество Психологи рассказали о плюсах работы летом Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Позиции специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.

Экономика Tesla сообщила о квартальных убытках свыше $400 млн Представители Tesla отмечают, что за отчетный период, завершившийся 30 июня, покупателям были доставлены свыше 95 тыс. ее электрокаров Model S, Model X, а также Model 3. Произведено их было более 87 тыс.

Политика Президент Туниса снова госпитализирован Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.

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Энергетика Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай Сообщается, что экспорт саудовской нефти в Китай в марте 2019 года составил 1,7 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем с 2004 года.

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.

Общество В Минтруде предложили сделать программу маткапитала бессрочной Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.

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Происшествия В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.

Экономика Россияне пожаловались на нехватку денег до зарплаты Отмечается, что в дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 6,8 процента, одной тысячи рублей не хватает 11,4 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10,2 процентам.

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Политика Путин поздравил Джонсона с назначением на пост британского премьера Президент России Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением о вступлении в должность.