Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом КрымеLenta.ru вчера в 23:22
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
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с чего всё началось
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.Lenta.ruвчера в 23:22
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В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева
Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
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Отмечается, что в дополнительных десяти тысячах рублей нуждаются 40 процентов россиян, в шести-восьми тысячах — 6,8 процента, одной тысячи рублей не хватает 11,4 процентам опрошенных, трех-четырех тысяч — 10,2 процентам.
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Стриминговый канал Hulu собирается выпустить телесериал «Автостопом по галактике».
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