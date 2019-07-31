Экономика

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на УкраинеРоссийская газета вчера в 19:28

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране. По его словам, Владимир Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний. Она коснется железнодорожного оператора, почты и банков.
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