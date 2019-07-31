Экономика
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на УкраинеРоссийская газета вчера в 19:28
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране. По его словам, Владимир Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний. Она коснется железнодорожного оператора, почты и банков.
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Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено вчера в 09:20
Экономика
Российские программы сейчас невозможно предустанавливать на мобильные устройства
По словам зам.главы Минкомсвязи Михаила Мамонова, российская сторона пока не может сформулировать условия для такой предустановки.
Обновлено в 12:31
Политика
Медведев пообещал выделить средства на тушение лесных пожаров
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит выделить средства из резервного фонда правительства для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 12:37
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из инфраструктурных объектов в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемые задержаны.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой
По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.
Обновлено в 11:49
Гаджеты
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 появился на новом рендере
К настоящему времени заявлено, что диагональ дисплея планшета Samsung Galaxy Tab S6 составляет 10,5 дюймов.
Обновлено 29 июля в 11:36
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Футбол
Себастьян Руди вернулся в «Хоффенхайм»
Полузащитник "Шальке" Себастьян Руди перешел в "Хоффенхайм".
Обновлено в 11:54
Общество
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Два источника издания в структурах, близких к МЧС, подтвердили, что у Шебуновой были отношения с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Житель Британии получил самый короткий тюремный срок
Обновлено в 11:46
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Авто
Дитер Цетше: моторы не имеют значения для покупателей автомобилей
В интервью Топ Гир бывший гендиректор концерна Даймлер Дитер Цетше заметил, что двигатели сегодня не имеют никакого значения для покупателей автомобилей.
Обновлено в 10:13
Энергетика
Нефть растет после прогноза о сокращении добычи в США
Мировые цены на нефть растут из-за нестабильности на Ближнем Востоке, а также прогнозов о сокращении добычи в США, 30 июля передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57
Наука
Российские физики создали первый «медный» аналог графена
Обновлено в 09:40
Космос
Корабль «Прогресс» поставил рекорд по скорости полета к МКС
Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-12" добрался и пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:06
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Дочь рэпера Тимати растет копией отца
Мать Тимати доказала, что дочь рэпера похожа на звездного отца, а не на мать.
Обновлено в 13:02
Политика
Германия засомневалась в помощи США с Ираном
Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольца заявил о скептическом отношении к просьбе США присоединиться к военной миссии в Ормузском проливе, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Экономика
ВЭБ добился запрета на продажу дочернего банка на Украине
Печерский районный суд Киева по требованию ВЭБ.РФ предписал приостановить продажу акций его «дочки» – Проминвестбанка, говорится в сообщении российской госкорпорации.
Обновлено в 12:45
Политика
Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 11:42
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Список потенциально опасных собак утвердили в России
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которым окончательно утверждается список потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 02:19