Экономика

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на УкраинеРоссийская газета вчера в 19:28

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране. По его словам, Владимир Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний. Она коснется железнодорожного оператора, почты и банков.
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В команде Зеленского огласили предстоящие реформы на Украине

Газета.Ru01:53

В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

РБКвчера в 16:53

Команда Зеленского представила план экономической реформы

Коммерсантъвчера в 19:59

В команде Зеленского рассказали о планах реформ на Украине

RT на русскомвчера в 19:52

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Российская газетавчера в 19:28

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

РИА Новостивчера в 17:35

В команде Зеленского считают необходимой приватизацию госбанков

ТАССвчера в 20:04
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
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