Экономика
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на УкраинеРоссийская газета вчера в 19:28
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране. По его словам, Владимир Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний. Она коснется железнодорожного оператора, почты и банков.
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Экономика
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Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
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Эксперт прокомментировал экстренную посадку самолёта в Самаре
Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщение о том, что самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч из-за неисправности двигателя.
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Политика
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Обновлено в 07:50
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ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Политика
В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
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"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
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Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
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Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.
Обновлено в 04:51
Происшествия
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Обновлено вчера в 09:57
Футбол
Гжегош Крыховяк: «Еще не думал о российском паспорте»
Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегош Крыховяк на русском языке ответил на вопросы журналистов.
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