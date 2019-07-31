Экономика

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на УкраинеРоссийская газета вчера в 19:28

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране. По его словам, Владимир Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний. Она коснется железнодорожного оператора, почты и банков.
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В команде Зеленского огласили предстоящие реформы на Украине

Газета.Ru01:53

В команде Зеленского считают необходимой приватизацию госбанков

ТАССвчера в 20:04

Команда Зеленского представила план экономической реформы

Коммерсантъвчера в 19:59

В команде Зеленского рассказали о планах реформ на Украине

RT на русскомвчера в 19:52

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Российская газетавчера в 19:28

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

РИА Новостивчера в 17:35

В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

РБКвчера в 16:53
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В хирургическом отделении ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой начались массовые увольнения медработников: 12 врачей и 20 медсестер написали заявления по собственному желанию.
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Продажи CS35 Plus в дилерских центрах компании в России стартуют 5 августа 2019 года по цене от 970 тыс. рублей за базовую версию.
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Экономика

СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны

Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
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Общество

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Россельхознадзор приостанавливает с 10 августа ввоз семечковых и косточковых культур из Китая.
Обновлено в 07:52
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Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения

Обновлено в 05:01
Политика

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Стала доступна браузерная версия Diablo

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Сбербанк продал дочерний банк в Турции

В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
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Происшествия

В Крыму экс-сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению

Бывший сотрудник крымского управления ФСИН Павел Самар приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство семьи, сообщили в пресс-службе в Верховном суде Крыма.
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Армия и оружие

ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России

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Морским биологам из Соединенных Штатов Америки впервые удалось запечатлеть на видео (смотрите ниже) глубоководного кальмара вида Asperoteuthis mangoldae.
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Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
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Ученые из Института геологии и минералогии Кельнского университета в Германии выяснили, что Луна гораздо старше, чем считалось ранее.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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