Экономика
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на УкраинеРоссийская газета вчера в 19:28
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране. По его словам, Владимир Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний. Она коснется железнодорожного оператора, почты и банков.
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Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Происшествия
После незаконной акции в Москве заведено дело о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Украинских моряков могут отпустить домой
Украинским морякам, задержанным в прошлом году во время провокации в Керченском проливе, могут изменить меру пресечения и отправить на родину под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, пишет газета "Известия".
Обновлено в 03:28
Экономика
Правительство одобрило поправки в Кодекс торгового мореплавания
Правительство на заседании в среду одобрило поправки в Кодекс торгового мореплавания, призванные поддержать отечественных судостроителей.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова проводит время в компании нового бойфренда
Накануне в разделе Stories Альвареса появился кадр, на котором он проводит время в компании Алеси Кафельниковой.
Обновлено в 02:33
Политика
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
«Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 08:30
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Здоровье
Соцсети: из Рязанской ОДКБ массово увольняются врачи и медсестры
В хирургическом отделении ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой начались массовые увольнения медработников: 12 врачей и 20 медсестер написали заявления по собственному желанию.
Обновлено в 04:51
Авто
Кроссовер Changan CS35 Plus оценили в 970 тысяч рублей
Продажи CS35 Plus в дилерских центрах компании в России стартуют 5 августа 2019 года по цене от 970 тыс. рублей за базовую версию.
Обновлено вчера в 12:06
Экономика
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
Обновлено в 09:33
Общество
Россия приостановит ввоз фруктов из Китая
Россельхознадзор приостанавливает с 10 августа ввоз семечковых и косточковых культур из Китая.
Обновлено в 07:52
Политика
ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Командующий ТОФ встретился во Владивостоке с делегацией ВМС Филиппин
Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц во Владивостоке провел встречу с делегацией Военно-морских сил Филиппин, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено 29 июля в 22:43
Экономика
Правительство даст деньги на СПГ-терминал «Утренний»
Согласно документу, общий объем инвестиций в строительство терминала составит 144,2 млрд рублей, в том числе ассигнования из федерального бюджета составят 103,6 млрд рублей.
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.
Обновлено в 07:43
Игры
Стала доступна браузерная версия Diablo
Команда Rivsoft выпустила браузерную Diablo.
Обновлено в 06:35
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Крыму экс-сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению
Бывший сотрудник крымского управления ФСИН Павел Самар приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство семьи, сообщили в пресс-службе в Верховном суде Крыма.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России
Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».
Обновлено в 06:21
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая потребовала защиты у британского суда
Принцесса Хайя Бинт аль-Хусейн, жена правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда Аль-Мактума, впервые появилась на публике после своего нашумевшего побега.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Наука
Глубоководный длиннохвостый кальмар впервые попал на видео
Морским биологам из Соединенных Штатов Америки впервые удалось запечатлеть на видео (смотрите ниже) глубоководного кальмара вида Asperoteuthis mangoldae.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова рассекретила фото до похудения
Известная актриса и депутат мария кожевникова на своей странице в социальной сети опубликовала снимки которые шокировали многих ее подписчиков однако сделано это было с благородной миссией.
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Космос
Ученые выяснили истинный возраст Луны
Ученые из Института геологии и минералогии Кельнского университета в Германии выяснили, что Луна гораздо старше, чем считалось ранее.
Обновлено вчера в 04:04