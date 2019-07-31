Экономика
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на УкраинеРоссийская газета вчера в 19:28
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране. По его словам, Владимир Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний. Она коснется железнодорожного оператора, почты и банков.
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Политика
Путин потребовал подключить к тушению лесных пожаров Минобороны
Российский президент Владимир Путин поручил министерству обороны страны помочь МЧС с тушением пожаров, окутавших леса России.
Обновлено в 08:19
Политика
Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ
Иск Национального комитета Демократической партии США против России о "вмешательстве" в американские выборы отклонен окружным судом.
Обновлено вчера в 21:20
Единоборства
Поветкин может провести бой с Фьюри
Бой может состояться 31 августа в Лондоне. Всего в активе россиянина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
Раскрыта схема крышевания банков полковником-миллиардером ФСБ
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, работал с российскими банкирами по определенной схеме.
Обновлено в 06:30
Политика
Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Кононенко раскритиковал блогеров за самопиар на лесных пожарах
Ранее телеведущий Максим Галкин осудил пользователей соцсетей за разведение «истерии» на фоне лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 07:54
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Наука
Япония одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале
В городе Асбесте Свердловской области пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 08:16
Общество
Леонардо Ди Каприо разместил пост о пожарах в Сибири
Голливудский актер и защитник природы обратил внимание на проблему пожаров в Сибири, Аляске и Гренландии.
Обновлено в 06:01
Кино
Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино
Обновлено вчера в 11:21
Хоккей
Гусев заявил, что не обиделся на слова генменеджера «Вегаса»
Российский нападающий Никита Гусев прокомментировал слова генерального менеджера клуба «Вегас Голден Найтс» Джорджа Макфи о его перспективах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 04:28
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Политика
В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США
2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Кино
Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере
Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».
Обновлено в 05:48
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Кино
Вышел трейлер фильма «Бык» о криминале 90-х
Картина рассказывает о периоде «лихих 90-х», когда многие молодые люди оказались на криминальном пути.
Обновлено в 08:10
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Футбол
ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание лучший тренер сезона-2018/19.
Обновлено в 08:27
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:04
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:49
Политика
Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке
Как минимум 44 человека пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин из-за слишком высокой искусственной волны в бассейне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:46
Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56