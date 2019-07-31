Экономика

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на УкраинеРоссийская газета вчера в 19:28

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране. По его словам, Владимир Зеленский намерен провести приватизацию государственных компаний. Она коснется железнодорожного оператора, почты и банков.
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В команде Зеленского огласили предстоящие реформы на Украине

Газета.Ru01:53

В команде Зеленского считают необходимой приватизацию госбанков

ТАССвчера в 20:04

В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине

РБКвчера в 16:53

В команде Зеленского рассказали о планах реформ на Украине

RT на русскомвчера в 19:52

В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине

Российская газетавчера в 19:28

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

РИА Новостивчера в 17:35

Команда Зеленского представила план экономической реформы

Коммерсантъвчера в 19:59
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Происшествия

В МЧС сообщили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области

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Российский президент Владимир Путин поручил министерству обороны страны помочь МЧС с тушением пожаров, окутавших леса России.
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Экс-главе Audi предъявили обвинение из-за «дизельного скандала»

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Иск Национального комитета Демократической партии США против России о "вмешательстве" в американские выборы отклонен окружным судом.
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Экономика

Раскрыта схема крышевания банков полковником-миллиардером ФСБ

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Обновлено в 06:20
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Кононенко раскритиковал блогеров за самопиар на лесных пожарах

Ранее телеведущий Максим Галкин осудил пользователей соцсетей за разведение «истерии» на фоне лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 07:54
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Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
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Япония одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных

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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на Урале

В городе Асбесте Свердловской области пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 08:16
Общество

Леонардо Ди Каприо разместил пост о пожарах в Сибири

Голливудский актер и защитник природы обратил внимание на проблему пожаров в Сибири, Аляске и Гренландии.
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Кино

Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино

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Гусев заявил, что не обиделся на слова генменеджера «Вегаса»

Российский нападающий Никита Гусев прокомментировал слова генерального менеджера клуба «Вегас Голден Найтс» Джорджа Макфи о его перспективах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 04:28
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Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

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Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

Обновлено вчера в 16:46
Политика

В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
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Происшествия

В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ

Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Экономика

«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд

Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Кино

Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере

Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».
Обновлено в 05:48
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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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Кино

Вышел трейлер фильма «Бык» о криминале 90-х

Картина рассказывает о периоде «лихих 90-х», когда многие молодые люди оказались на криминальном пути.
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Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Футбол

ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание лучший тренер сезона-2018/19.
Обновлено в 08:27
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Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст

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Политика

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии

Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
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Происшествия

В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке

Как минимум 44 человека пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин из-за слишком высокой искусственной волны в бассейне, передает РИА Новости.
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Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде

Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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