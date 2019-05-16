Политика

В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурацииLenta.ru 06:09

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации. Сообщение штаба опубликовано в его Telegram-канале.
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В штабе Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации

Газета.Ru06:30

«Наконец‐то»: команда Зеленского отреагировала на выбор даты инаугурации

Телеканал 360°07:20

«Определен день Х - 20 мая!»: команда Зеленского отреагировала на выбор даты инаугурации

Комсомольская правда07:04

В понедельник в Киеве состоится инаугурация Владимира Зеленского

Эхо Москвы11:22

В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурации

Lenta.ru06:09

В штабе Зеленского рассказали, где можно будет увидеть церемонию инаугурации

Свободная Пресса08:08

Инаугурация Зеленского и обратный отсчет его президентского срока: Найем отреагировал на долгожданное решение Рады

Российский Диалог05:08
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Названы победители первого полуфинала «Евровидения»

Обновлено 14 мая в 18:12
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Первый канал аннулировал результаты финала проекта «Голос. Дети»

Компания Group-IB, занимавшаяся проверкой голосования в финале вокального проекта, сообщила о первых результатах.
Обновлено в 12:34
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Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с молодым хоккеистом

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о том, как складывается ее личная жизнь с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.
Обновлено в 04:26
Политика

Путин заявил о проблеме криминального использования леса в Иркутске

Президент РФ Владимир Путин заявил на медиафоруме ОНФ, что в Иркутске острее чем в других регионах стоит проблема криминального лесопользования.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В Китае автомобиль въехал в прохожих, погибли три человека

Обновлено в 12:09
Политика

Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос о строительстве храма

Обновлено в 10:20
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры направили в психбольницу

Жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Шаповалову, обвиняемому в угоне пассажирского самолета, продлили арест до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа

Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».
Обновлено в 10:55
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Общество

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Обновлено в 12:41
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Футбол

Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»

Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Две россиянки получили ранения в результате авианалета в Йемене

Обновлено в 05:54
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Авто

Салон нового Volkswagen Golf показали вживую

В Сети появилась фотография салона нового Volkswagen Golf.
Обновлено в 04:26
Космос

Американский модуль МКС может стать непригодным для сна из-за жары

В модуле Harmony американского сегмента МКС расположены четыре каюты для сна. В российском модуле "Звезда" находятся две каюты.
Обновлено в 12:04
Футбол

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.
Обновлено в 10:55
Политика

Путин призвал чиновников к реакции собаки Павлова на нарушения

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что местные власти должны реагировать на сообщения о нарушениях мгновенно, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:33
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Команде Зеленского не понравилось решение Рады об инаугурации

Проведение инаугурации президента Украины в понедельник, 20 мая, создаст неудобства для жителей Киева и высокопоставленных зарубежных гостей, заявили в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:48
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Скульптуру Джеффа Кунса «Кролик» продали на рекордные $91,1 млн

Обновлено в 02:31
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
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Матч с «Зенитом» станет для Калачева последним в составе «Ростова»

Обновлено в 09:46
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

Мертвого мужчину провезли на крыше «Волги» в Воронеже: фото

«Волгу», на которой был закреплен завернутый в мешок мертвый мужчина, заметили на улицах Воронежа.
Обновлено в 05:23
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В Екатеринбурге на акции протеста задержали 70 человек

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Минздрав предложил меры по борьбе со «школьными» заболеваниями

Минздрав предлагает повысить доступность диспансерного наблюдения для детей, страдающих хроническими заболеваниями, обусловленными факторами внутришкольной среды.
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В сети появилось первое фото с камеры Redmi K20 Pro

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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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