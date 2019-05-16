Политика
В команде Зеленского отреагировали на выбор даты инаугурацииLenta.ru 06:09
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировала на согласованную депутатами Верховной Рады дату инаугурации. Сообщение штаба опубликовано в его Telegram-канале.
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«Определен день Х - 20 мая!»: команда Зеленского отреагировала на выбор даты инаугурации
Комсомольская правда07:04
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