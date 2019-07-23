Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев ДонбассаИзвестия 04:57
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Происшествия
Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском
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Политика
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Обновлено вчера в 13:49
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Финансы
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Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:53
Технологии
Сотрудникам банков на работе могут запретить пользоваться смартфонами
Для банковских служащих может оказаться под запретом использование на рабочем месте смартфонов.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае
Обновлено вчера в 11:41
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Происшествия
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене
С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 04:40
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
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Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
В Санкт-Петербурге таксист без водительских прав врезался в грузовик с прицепом, в результате чего один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы.
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Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
Обновлено в 02:48
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
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Экономика
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Футбол
Фото новой формы «Баварии» появилось в Сети
Снимки третьего комплекта формы мюнхенской "Баварии" на следующий сезон появились в сети, передает footyheadlines.com.
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Экономика
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).
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Экономика
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе заседания отклонил поправку в Бюджетный кодекс, принятие которой позволило бы направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу экспортных кредитов иностранным государствам после того, как сумма накопленных в ФНБ средств превысит 7% ВВП, передает корреспондент RNS.
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Армия и оружие
Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются
Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
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Политика
Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ
Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
Обновлено в 01:46
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01