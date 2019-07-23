Политика

В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев ДонбассаИзвестия 04:57

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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