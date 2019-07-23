Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев ДонбассаИзвестия 04:57
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Читать в источнике
Оценить105
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 07:37, Вашингтон
Политика
Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:43
Политика
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Кино
У мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель» появятся продолжения
Легендарный "Умка" и знаменитый мультжурнал "Веселая карусель" получат продолжения.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Чтобы обеспечить нужную защиту, необходимо, чтобы все операторы создавали VPN-соединения от национальной системы доменных имен к каждому ресурсу в Рунете, а это налагает «существенные необоснованные обременения на всех участников рынка, не предусмотренные федеральным законом».
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Адыгее вертолет потерпел крушение
Вертолет "Ми-2" потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи, пилот госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Обновлено в 05:16
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Происшествия
Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу
Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено вчера в 12:00
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Здоровье
Минздрав Московской области напомнил гражданам о мерах при укусе змеи
Врач Олег Какурин напомнил гражданам, как не стать жертвой опасного животного. В летний период в Московской области имеется активность змей.
Обновлено в 07:21
Экономика
Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32
Происшествия
На Васильевском острове откачивают грязь после прорыва трубы
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что появилось видео с места прорыва трубы на Восстания.
Обновлено в 05:33
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Политика
Дума приняла законопроект о запрете необоснованного ареста бизнесменов
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете продлевать сроки содержания под стражей предпринимателей в случае, если по уголовному делу не ведутся активные следственные действия, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 07:16
Кино
Квентин Тарантино и Ума Турман обсудили третью часть «Убить Билла»
Квентин Тарантино рассказал, что недавно обсуждал с Умой Турмой возможное продолжение фильма "Убить Билла", сообщает Independent.
Обновлено в 06:01
Экономика
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки
Сбербанк не планирует изменять процентные ставки по ипотеке после введения ипотечных каникул, заявил зампред правления кредитной организации Олег Ганеев.
Обновлено в 02:38
Авто
УАЗ показал «эксклюзивную» фотографию салона «Патриота» с «автоматом»
Благодаря утечке информации стало известно, что "автомат" появится не только на внедорожнике и пикапе, но и на коммерческих УАЗ "Профи".
Обновлено в 03:02
Энергетика
Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти.
Обновлено вчера в 13:58
Футбол
Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»
Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.
Обновлено в 06:29
Политика
Появилась новая версия исчезновения президента Туркмении
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к своей больной матери.
Обновлено 21 июля в 12:08
Культура
Google посвятила дудл повести братьев Стругацких «Страна багровых туч»
Компания Google посвятила дудл на странице поиска 60-летию первой публикации повести «Страна багровых туч» писателей Аркадия и Бориса Стругацких.
Обновлено в 04:58
Хоккей
РУСАДА завершило расследование по делу Боба Хартли и врача «Авангарда»
С главного тренера «Авангарда» Боба Хартли и главного врача клуба Дмитрия Батушенко сняты обвинения в возможной фальсификации допинг-проб.
Обновлено вчера в 14:18
Космос
Ученые заявили о точной дате конца света после выявления устрашающей аномалии в космосе
Ученые несколько дней назад зафиксировали в космосе устрашающую аномалию.
Обновлено вчера в 01:17