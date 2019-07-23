Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев ДонбассаИзвестия 04:57
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Политика
СМИ: Зеленский рассматривает Рябошапку на должность генпрокурора Украины
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Власти Москвы собираются закупить рекордное количество гранитных бордюров — более 941 км на общую сумму 2,99 млрд руб. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 05:02
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Обновлено в 08:24
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Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Число жертв пожара в детском лагере увеличилось до трех
Число погибших в результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до трех.
Обновлено в 05:39
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Политика
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны сократить использование рабочих тетрадей учениками школ.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
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Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
Обновлено в 08:13
Экономика
Новак: ожидаем, что высокий спрос на нефть сохранится
Минэнерго России надеется на сохранение в следующем году высокого спроса на нефть на мировом рынке.
Обновлено в 06:57
Политика
На выборах в Раду обработано 55% протоколов
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Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Политика
Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании
Победителем выборов стал экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, сообщает Reuters.
Обновлено в 07:07
Гаджеты
Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально
Анонс новеньких смартфонов от Honor, Honor 9X и Honor 9X Pro наконец-то состоялся.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Украинские военные нарушили перемирие в Донбассе
ВСУ нарушили перемирие в Донбассе и обстреляли территорию ДНР, заявил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 09:02
Экономика
Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз белорусских яблок
Фрукты были запрещены к ввозу в Россию из-за риска поставки под их видом продукции европейских стран, в отношении которых действует эмбарго.
Обновлено в 08:58
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Четверть продаваемой питьевой воды в России является подделкой
В России процент фальсификации продаваемой в магазине питьевой воды в среднем составляет 25-30%, но в некоторых регионах этот показатель достигает 80%.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
Обновлено в 04:53
Экономика
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
Обновлено в 08:04
Футбол
Гацкан подписал контракт с «Крыльями Советов»
Молдавский футболист прибыл в расположение самарского клуба, где и подписал соглашение. 35-летний Гацкан играл за "Ростов" с 2008 года.
Обновлено в 08:07
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Общество
Вторжение самого холодного за год воздуха ожидает Москву
По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, не исключено, что в первой половине дня в воскресенье, 28 июля температура достигнет 20 °С, однако потом "начнется активация холодного воздуха".
Обновлено в 08:57
Политика
Трамп: США могут стереть Афганистан с лица земли за неделю
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Вашингтоне заявил, что американцы могли бы выиграть войну в Афганистане за 7-10 дней.
Обновлено вчера в 13:59
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Спорт
Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ
Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36