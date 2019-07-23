Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев ДонбассаИзвестия 04:57
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Петербурге убита гражданская активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Футбол
Константин Зырянов: «„Спартак“ выпускает своих воспитанников, а команда играет непонятно во что»
Подключают своих воспитанников, но пока только третьи в чемпионате. От молодежного состава до основного идти пару лет.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 00:12
Технологии
Роскачество определило лучшие фотоаппараты
Специалисты Роскачества совместно с аналитиками Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний исследовали рынок российской фототехники, определив лучшие фотоаппараты, сообщает сайт российского ведомства.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Авто
Kia представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia выпустила новый кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 10:34
Спорт
Российские рапиристы вышли в полуфинал чемпионата мира в Венгрии
Мужская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Тимура Арсланова, Алексея Черемисинова, Тимура Сафина и Дмитрия Жеребченко вышла в полуфинал командных соревнований на чемпионате мира в Будапеште (Венгрия).
Обновлено в 07:16
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате заявил, что Россия продолжает пытаться вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах.
Обновлено в 11:57
Авто
УАЗ показал «эксклюзивную» фотографию салона «Патриота» с «автоматом»
Российский автопроизводитель УАЗ разместил в своих социальных сетях эксклюзивные фотографии интерьера внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП.
Обновлено вчера в 12:02
Кино
Warner Bros. экранизирует «советский» комикс о Супермене
Обновлено в 12:05
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Технологии
Подрядчик Siemens закладывал в документы «логические бомбы», чтобы больше заработать
Обман с многолетней историей Бывший подрядчик компании Siemens Дэвид Тинли (David Tinley) признал себя виновным в использовании так называемых «логических бомб» с целью наживы – заработка за счет компании.
Обновлено в 10:51
Общество
Дума разрешит студентам преподавать в школах
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий студентам старших курсов право заниматься преподаванием в школах еще до получения диплома.
Обновлено в 09:27
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Технологии
Facebook свел детей с незнакомцами
Групповые чаты с незнакомцами стали доступны для маленьких пользователей Facebook Messenger Kids.
Обновлено в 05:05
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Космос
Четыре компании застрахуют запуск «Прогресс МС-12» на 3,7 млрд р
Помимо указанных страховщиков, в запросе предложений участвовали "Росгосстрах" (цена контракта 236,7 млн р.) и "АльфаСтрахование" (236,7 млн р.). Как уже сообщало АСН, заказчиком выступало ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры".
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
Спасавший девочек из горящей палатки в лагере мальчик впал в кому
Представитель правительства Хабаровского края проинформировал о том, что вытаскивавший девочек из горящей палатки во время пожара в детском лагере на территории ГЛК «Холдоми» под Хабаровском десятилетний мальчик по имени Арсений сам получил ожоги и находится в коме.
Обновлено в 03:15
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Обновлено в 08:54
Спорт
Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 м брассом
Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 09:05
Здоровье
У петербурженки родилась четверня
37-летняя Оксана родила четверых детей за раз — трех сыновей и дочь.
Обновлено в 11:32
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок
Обновлено в 08:58