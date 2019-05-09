Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»РИА Новости вчера в 22:50

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил представитель штаба избранного президента страны Владимира Зеленского Святослав Юраш.
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В Совфеде оценили позицию команды Зеленского по закону об украинском языке

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Русскоговорящий советник Зеленского рассказал о вреде закона об украинском языке

Газета.Ru01:30

В команде Зеленского заявили, что закон об украинском языке может иметь обратный эффект

ТАССвчера в 16:37

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В команде Зеленского закон об украинском языке сравнили с кнутом

Life.ruвчера в 17:45

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

РИА Новостивчера в 22:50
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Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
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Стоимость «внедорожного» LADA XRay Cross, вышедшего на рынок в конце прошлого года, чуть выше – от 754 900 до 913 900 рублей.
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Альтернативная акция «Украинский бессмертный полк» проходит в Киеве

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Происшествия

На борту самолета при посадке в Гетеборге произошло задымление

Задымление произошло на борту самолета, следовавшего из Стокгольма в Гетеборг, сообщает издание Göteborgs Posten.
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HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»

Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова поддерживает форму на катке московского ЦСКА, так как это ее дом, сообщила РИА Новости тренер спортсменки Елена Буянова.
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Общество

В донской столице началось шествие «Бессмертного Полка»

В донской столице порядка 100 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка».
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Парад в честь Дня Победы начался в Донецке

В столице самопровозглашенной Донецкой Народной Республики начался парад в честь 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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Происшествия

В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара

Жителей села Иковка в Кетовском районе Курганской области начали эвакуировать в связи с действующими в районе природными пожарами.
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Россия собралась полностью локализовать производство газовых турбин

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил министерствам до конца мая подготовить законопроект по доведению локализации производства газовых турбин до 100% к 2025 году.
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Происшествия

Участника «Бессмертного полка» задержали в Грузии

Участника акции «Бессмертный полк» задержала полиция Грузии.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве

Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
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Происшествия

На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе

Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
Обновлено в 04:28
Политика

Порошенко: Окончание Второй Мировой войны не сделало Украину свободной

Захарова посмеялась над спутавшим День окончания Второй Мировой войны МИД Украины "Почти семь миллионов солдат в семи, как минимум, армиях – такой масштаб украинской борьбы против нацизма", — отметил президент.
Обновлено вчера в 16:18
Армия и оружие

В Москве завершился парад Победы

В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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Происшествия

Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

Обновлено в 03:37
Армия и оружие

КНДР запустила неопознанные снаряды

КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент

Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

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Основатель холдинга «Петронефть» объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

По его данным, бизнесмен Роман Трушев скрывается в Германии.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона

Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Политика

Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
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В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня

Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
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В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

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«Без одежды было лучше»: фанаты раскритиковали образ Насти Каменских

Настя Каменских любит шокировать подписчиков откровенными снимками.
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Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД

Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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