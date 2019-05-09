Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»РИА Новости вчера в 22:50
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил представитель штаба избранного президента страны Владимира Зеленского Святослав Юраш.
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Хоккей
Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Обновлено в 05:10
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay
Стоимость «внедорожного» LADA XRay Cross, вышедшего на рынок в конце прошлого года, чуть выше – от 754 900 до 913 900 рублей.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
При пожаре в жилом доме на юге Москвы погиб один человек
Обновлено в 03:39
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Происшествия
На борту самолета при посадке в Гетеборге произошло задымление
Задымление произошло на борту самолета, следовавшего из Стокгольма в Гетеборг, сообщает издание Göteborgs Posten.
Обновлено в 04:02
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено вчера в 16:37
Спорт
Буянова рассказала, почему Сотникова тренируется в ЦСКА
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова поддерживает форму на катке московского ЦСКА, так как это ее дом, сообщила РИА Новости тренер спортсменки Елена Буянова.
Обновлено в 03:30
Общество
В донской столице началось шествие «Бессмертного Полка»
В донской столице порядка 100 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертного полка».
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Парад в честь Дня Победы начался в Донецке
В столице самопровозглашенной Донецкой Народной Республики начался парад в честь 74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара
Жителей села Иковка в Кетовском районе Курганской области начали эвакуировать в связи с действующими в районе природными пожарами.
Обновлено вчера в 07:39
Экономика
Россия собралась полностью локализовать производство газовых турбин
Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил министерствам до конца мая подготовить законопроект по доведению локализации производства газовых турбин до 100% к 2025 году.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Участника «Бессмертного полка» задержали в Грузии
Участника акции «Бессмертный полк» задержала полиция Грузии.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве
Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Происшествия
На Сахалине четыре человека погибли в упавшем в реку КамАЗе
Водитель и трое пассажиров погибли в грузовике, съехавшем в реку Пильво в Смирныховском районе.
Обновлено в 04:28
Политика
Порошенко: Окончание Второй Мировой войны не сделало Украину свободной
Захарова посмеялась над спутавшим День окончания Второй Мировой войны МИД Украины "Почти семь миллионов солдат в семи, как минимум, армиях – такой масштаб украинской борьбы против нацизма", — отметил президент.
Обновлено вчера в 16:18
Армия и оружие
В Москве завершился парад Победы
В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды
КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент
Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности
Обновлено в 04:55
Происшествия
Основатель холдинга «Петронефть» объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»
По его данным, бизнесмен Роман Трушев скрывается в Германии.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Политика
Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Политика
В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня
Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
«Без одежды было лучше»: фанаты раскритиковали образ Насти Каменских
Настя Каменских любит шокировать подписчиков откровенными снимками.
Обновлено в 04:18
Политика
Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД
Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35