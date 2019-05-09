Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»РИА Новости вчера в 22:50

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил представитель штаба избранного президента страны Владимира Зеленского Святослав Юраш.
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