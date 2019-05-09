Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»РИА Новости вчера в 22:50
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил представитель штаба избранного президента страны Владимира Зеленского Святослав Юраш.
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Культура
Умер известный композитор Евгений Крылатов
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Происшествия
При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек
В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100
После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Китай отказался от договорённостей с США по торговой сделке
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве, КНР направила Штатам проект торгового соглашения, в котором китайское правительство отказалось почти от всех достигнутых ранее в ходе переговоров договорённостей.
Обновлено вчера в 06:49
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
О состоянии Макса Барских после страшного ДТП рассказал продюсер
Исполнительный продюсер певца Макса Барских Александр Кажиян рассказал о самочувствии исполнителя после ДТП в США.
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено в 00:56
Политика
Путин: в ряде государств возводят в кумиры нацистов
Обновлено в 03:44
Авто
Россияне стали реже покупать дизельные автомобили
Обновлено в 00:47
Политика
Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы
"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Политика
Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова
Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес.
Обновлено в 03:32
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
В конце речи Путин объявил минуту молчания в память о павших воинах, а затем поздравил ветеранов войны.
Обновлено в 03:35
Политика
Мантуров оценил идею запрета одноразовой посуды из пластика
Глава Минпромторга Денис Мантуров скептически относится к идее запрета продажи в РФ одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено вчера в 12:36
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и повел в серии
Обновлено в 02:33
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
Операция «Эвакуация». Какой вклад внесли в Победу регионы ПФО
В годы Великой Отечественной войны завод изготовил 3 млн. снарядов для реактивной («Катюши») и ствольной артиллерии, практически половину – 27 из 55 – построенных в Советском Союзе подводных лодок и 13 тыс. танков Т-34.
Обновлено в 00:35