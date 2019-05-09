Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»РИА Новости вчера в 22:50

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил представитель штаба избранного президента страны Владимира Зеленского Святослав Юраш.
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В Совфеде оценили позицию команды Зеленского по закону об украинском языке

RT на русском03:14

Русскоговорящий советник Зеленского рассказал о вреде закона об украинском языке

Газета.Ru01:30

Команда Зеленского сравнила закон об исключительности украинского языка с кнутом

РЕН ТВвчера в 22:10

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

РИА Новостивчера в 22:50

В команде Зеленского сочли закон о языке кнутом и указали на последствия

РБКвчера в 19:39

В команде Зеленского закон об украинском языке сравнили с кнутом

Life.ruвчера в 17:45

В команде Зеленского заявили, что закон об украинском языке может иметь обратный эффект

ТАССвчера в 16:37
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Происшествия

Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине

Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Общество

Кот съел осу и обрел популярность в сети

«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.
Обновлено в 01:00
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика

Швеция продлила контроль на внутренних границах

Правительство Швеции в четверг приняло решение продлить контроль на внутренних границах страны еще на шесть месяцев – до ноября 2019 года, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.
Обновлено в 09:15
Политика

Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»

Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Политика

МИД России высылает двух шведских дипломатов

МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие

В России могут построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М

Обновлено в 00:42
Общество

На Екатеринбург обрушился ливень с градом

В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Женщину в советской форме задержали в Киеве

Обновлено в 06:28
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика

Киев отказался признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Украинские власти обратятся к другим странам с призывом признать недействительными российские паспорта, выданные в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:38
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Политика

Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы

По Красной площади проехали два таких автомобиля: с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым, которые командуют и принимают парад.
Обновлено в 03:13
Общество

Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы

Обновлено в 05:26
Теннис

Звонарева вышла в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде

Обновлено в 07:17
Политика

В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путча

Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 04:19
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату

В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Общество

Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В России проживает 75 495 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сказано на сайте Министерства труда.
Обновлено в 01:57
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Обновлено в 05:53
Футбол

Экс-игрок «Анжи»: Иногда депутаты могут вызвать желание дать им стулом

Бывший футболист «Терека» и «Анжи» Шамиль Лахиялов раскритиковал следствие по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 08:30
Футбол

Неймар подал апелляцию на дисквалификацию в еврокубках

Нападающий ПСЖ Неймар подал апелляцию на решение УЕФА.
Обновлено в 09:39
Политика

На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая

На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
Обновлено в 08:31
ЖКХ

Жильцы обрушившегося дома в Магнитогорске пожаловались на счета за ЖКХ

Взрыв газа в одном из подъездов дома произошел 31 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 08:19
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Авто

Появились первые изображения универсала Toyota Camry

Например, в Великобритании новая Toyota Camry получила полноценную гибридную версию с 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS и электромотором (суммарная мощность 221 л.с.). В Соединенных Штатах, кроме того же гибрида, есть аналогичные «российским» бензиновые версии с 2,5- и 3,5-литровыми моторами.
Обновлено в 05:48
Культура

Мединский не следит за проверкой результатов голосования «Голос. Дети»

Для участия в расследовании была привлечена международная компания Group-IB, занимающаяся киберпреступлениями.
Обновлено в 07:55
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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