Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»РИА Новости вчера в 22:50
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил представитель штаба избранного президента страны Владимира Зеленского Святослав Юраш.
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«Кнут»: у Зеленского раскритиковали закон об исключительности украинского языка
Газета.Ruвчера в 16:38
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Политика
Россия отправит ракету на Марс в обход Китая
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Каждый участник парада сделает 700 шагов по Красной площади.
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Обновлено вчера в 17:46
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Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.
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Авто
Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями
Обновлено вчера в 08:30
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В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США
Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.
Обновлено вчера в 12:18
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено 07 мая в 14:35
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
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Технологии
Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду
Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.
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Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Кит-шпион вернул упавший в море iPhone
Поселившийся у берегов Норвегии кит-белуха, которого местные СМИ назвали шпионом из России, вернул туристке упавший в воду смартфон.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено вчера в 09:58
Кино
Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к лютоволку Призраку
Режиссер четвертой серии финального сезона "Игры престолов" Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу проявил равнодушие к своему лютоволку Призраку.
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Политика
Кремль отреагировал на установку памятника Сталину в Новосибирске
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Обновлено вчера в 05:44
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
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Обновлено вчера в 09:15
Кино
Персонаж-гей появится в супергеройской вселенной Marvel
Режиссеры фильма "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо намекнули на то, что в следующей части франшизы по комиксам Marvel появится персонаж с нетрадиционной ориентацией, передает Fox News.
Обновлено вчера в 22:53
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У WhatsApp появится платежный сервис
Компания Facebook, купившая пять лет назад WhatsApp, планирует запустить в приложении платежный сервис.
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Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной
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Армия и оружие
В МУС намерены наказать ответственных за военные преступления в Ливии
Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила, что организация намерена наказать всех, кто совершит военные преступления в Ливии в ходе продолжающегося в стране конфликта.
Обновлено вчера в 18:58
Политика
В апреле почти 110 тысяч мигрантов незаконно пересекли границу США
Представители пограничной и таможенной служб США задержали в апреле почти 110 тысяч человек, незаконно пересекших американо-мексиканскую границу.
Обновлено вчера в 19:59
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Семен Слепаков в стихотворении высмеял помешанных на диетах женщин
Обновлено вчера в 22:27