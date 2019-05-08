В команде Зеленского назвали «кнутом» закон об украинском языкеRT на русском 22:15

Советник избранного президента Украины Владимир Зеленского Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь негативные последствия. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

В команде Зеленского назвали «кнутом» закон об украинском языке

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