Политика
В команде Зеленского назвали «кнутом» закон об украинском языкеRT на русском 22:15
Советник избранного президента Украины Владимир Зеленского Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь негативные последствия. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
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Политика
Украина отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
В среду, 8 мая, украинский кабинет министров признал паспорта РФ, выданные в Донбассе, недействительными на территории Украины.
Обновлено в 08:31
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
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ГЛОНАСС полностью перейдет на спутники нового поколения к 2025 году
Российская глобальная навигационная система полностью перейдет в 2025 году на использование космических аппаратов «ГЛОНАСС-К» и «ГЛОНАСС-К2».
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Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Авто
Honda раскрыла имя нового электрокара
Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
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Происшествия
Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве
Суд признал футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве. Оглашение приговора продолжается.
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Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Общество
Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год
Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:44
Музыка
Рецензия: Cranberries - «In the End»
Оставшиеся без солистки ирландские мужчины даже обошлись без громких пиар-шагов в поддержку пластинки: да, они назвали диск "In the End", объявили, что он будет последним ("продолжать нет смысла"), и поместили на обложку свои детские фотографии.
Обновлено в 21:33
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти «сорвали сделку» в ходе торговых переговоров.
Обновлено в 20:42
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 20:48
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить лишь одного министра
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что из нынешнего правительства при новом президенте Украины необходимо оставить лишь действующего главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено в 01:28
Общество
Минпросвещения разработает правила поведения учителей в соцсетях
Разработка правил поведения педагогов в социальных сетях связана с инцидентом со школьной учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которая занималась плаванием и сфотографировалась в купальнике, а затем опубликована эту фотографию в соцсетях.
Обновлено в 04:47
Кино
Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к лютоволку Призраку
Режиссер четвертой серии финального сезона "Игры престолов" Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу проявил равнодушие к своему лютоволку Призраку.
Обновлено в 23:07
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой
Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
Обновлено в 11:35
Политика
Комитет сената решил допросить сына Трампа
В США комитет сената по разведке вызвал старшего сына американского президента Дональда Трампа-младшего в суд на допрос после заявления о том, что его сведения о планах строительства башни Trump Tower в Москве были ограничены.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Политика
Порошенко раскритиковал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления, приуроченному ко Дню победы над нацизмом, назвал участников проходящей по всему миру акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 19:22
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено в 22:30
Гаджеты
Команда AnTuTu назвала самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала актуальный рейтинг смартфонов, которые предлагают лучшую производительность за свою цену.
Обновлено в 12:14