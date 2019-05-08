Политика

В команде Зеленского назвали «кнутом» закон об украинском языкеRT на русском 22:15

Советник избранного президента Украины Владимир Зеленского Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь негативные последствия. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
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В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

РИА Новости22:50

В команде Зеленского назвали «кнутом» закон об украинском языке

RT на русском22:15

В команде Зеленского заявили, что закон об украинском языке может иметь обратный эффект

ТАСС16:37

В команде Зеленского сочли закон о языке кнутом и указали на последствия

РБК19:39

В команде Зеленского закон об украинском языке сравнили с кнутом

Life.ru17:45

«Кнут»: у Зеленского раскритиковали закон об исключительности украинского языка

Газета.Ru16:38

Команда Зеленского сравнила закон об исключительности украинского языка с кнутом

РЕН ТВ22:10
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