Происшествия

ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей
Российская газета
01:17

Дефицит мест в колониях строгого режима для осужденных правоохранителей преодолен. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).
Российская газета01:17

Подробнее о событии

ФСИН открыла новые места в колониях для бывших силовиков

Московский Комсомолец03:38

ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей

Российская газета01:17

ФСИН создала более двух тысяч дополнительных мест в колониях для размещения бывших силовиков

Эхо Москвы01:31

ФСИН сообщила о создании новых мест в колониях для силовиков

Говорит Москва02:19

Силовикам нашли новые места в тюрьмах

Lenta.ruвчера в 20:41

ФСИН отчиталась о преодолении дефицита мест для силовиков в колониях

РБКвчера в 19:55

ФСИН преодолела дефицит мест в колониях для бывших правоохранителей

Коммерсантъвчера в 18:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:03, Ашберн
Происшествия

Ангар со стройматериалами горит на рынке в Балашихе

Обновлено в 04:00
Происшествия

Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях протеста

Обновлено в 03:30
Происшествия

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое детей

В Усть-Донецком районе Ростовской области во время пожара в частном жилом доме погибли четыре человека, двое из них — дети.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Экс-глава Nissan отрицает вину в умышленном сокрытии доходов

Карлос Гон, теперь уже бывший глава Nissan, отрицает вину в умышленном сокрытии доходов, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на источники.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Хакасии пропали туристы, отправившиеся кататься на снегоходах

Четыре туриста пропали в Орджоникидзевском районе Хакасии, катаясь на снегоходах, сообщает республиканский главк МЧС.
Обновлено в 03:44
Происшествия

На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4

Обновлено в 03:56
Происшествия

Сотрудник РЖД погиб из-за сорванной ветром кровли в Иркутской области

В Иркутской области, около станции Тайшет, погиб сотрудник железной дороги, на которого обрушилась сорванная порывами ветра крыша здания.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату во время драки

Сотрудники Росгвардии в Северной Осетии задержали мужчину, бросившего гранату в своего оппонента рядом с рестораном, боеприпас не взорвался, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по РСО-Алания.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В США полиция по ошибке застрелила покупателя в ТЦ в «черную пятницу»

В одном из торговых центров города Гувер в американском штате Алабама полиция по ошибке застрелила покупателя, пытаясь нейтрализовать зачинщика беспорядков, заявили в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Перми в квартире произошел хлопок неустановленного характера

Хлопок неустановленной причины выбил стекла и повредил межкомнатные перегородки в одной из квартир жилого дома в Перми, сообщается на сайте ГУМЧС России по Пермскому краю.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Улан-Удэ два человека погибли, обварившись кипятком

Два человека в Улан-Удэ погибли, один получил травмы, открыв задвижку в коллекторе и обварившись кипятком, сообщили РИА Новости в центре медицины катастроф республики Бурятия.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Природный пожар на севере Калифорнии локализован на 95%

Природный пожар на севере американского штата Калифорния локализован на 95%.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

Суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Кирове пьяный водитель насмерть сбил ребёнка на переходе

Обновлено в 03:59
Происшествия

Угроза взрыва на Рижском вокзале не подтвердилась

Обновлено в 03:56
Главное