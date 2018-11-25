Общество
В колониях строгого режима нашли новые места для бывших силовиков
В колониях строгого режима нашли новые места для бывших силовиковREGNUMвчера в 23:23
Максименко отметил, что связано это прежде всего с усилением борьбы с коррупцией в России. Теперь во ФСИН заявили, что предприняли соответствующие меры для решения этой проблемы и в колониях строгого режима были созданы дополнительные места для осужденных экс-сотрудников правоохранительных органов.
REGNUMвчера в 23:23
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