Общество

В колониях строгого режима нашли новые места для бывших силовиков
REGNUM
вчера в 23:23

Максименко отметил, что связано это прежде всего с усилением борьбы с коррупцией в России. Теперь во ФСИН заявили, что предприняли соответствующие меры для решения этой проблемы и в колониях строгого режима были созданы дополнительные места для осужденных экс-сотрудников правоохранительных органов.
REGNUMвчера в 23:23

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ФСИН создала новые места в колониях для бывших правоохранителей

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Коммерсантъвчера в 18:30
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