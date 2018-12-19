Общество
В китайском городе Ланфан в провинции Хэбэй под Пекином власти запретили рождественские украшения и мероприятия, сообщает в среду газета South China Morning Post.
Интерфаксвчера в 22:29
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Общество
Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десятилетие
Число россиян, которые сожалеют о распаде СССР, достигло максимума за последние десять лет.
Обновлено в 01:56
Общество
Четверть работодателей начнет 2019 год с сокращений сотрудников
Почти четверть работодателей собираются начать новый год с увольнения сотрудников.
Обновлено в 01:11
Общество
Мэр объяснился за покрашенный белой краской грязный снег
Глава города Мыски Кемеровской области Дмитрий Иванов объявил выговор начальнику коммунальной службы, работники которой покрасили белой краской горки из снега.
Обновлено вчера в 23:32
Путешествия
Казанские туристы вернулись с Хайнаня в Татарию
Вторая группа туристов оператора «Жемчужная река», застрявших на китайском острове Хайнань, прилетели в столицу Татарии через Москву, сообщил пресс-секретарь казанского аэропорта Адель Гатауллин.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Роскачество протестировало детские конструкторы
Обновлено в 00:00
Транспорт
Скорость движения общественного транспорта в Москве увеличилась на 2%
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Названы лучшие шоколадные конфеты
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» совместно с организацией «Ростест-Москва» провел исследование качества шоколадных конфет.
Обновлено в 00:16
Здоровье
В четырех регионах России превышен эпидпорог заболеваемости гриппом
"Среди лиц старше 15 лет недельные пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в четырех субъектах РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Московских птиц угостят новогодними блюдами
Праздничные угощения в преддверии Нового года приготовили для птиц в парках Москвы - на деревьях появились съедобные игрушки, сделанные из семян и несоленого сала, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Мосприроды.
Обновлено в 01:54
Общество
Названа самая высокая новогодняя елка в России
В России составили рейтинг самых высоких новогодних елок в России. Согласно исследования агентства "Турстат", лидером стал город Красноярск.
Обновлено в 01:30
Общество
Московский парк Дружбы благоустроят в 2019 году
Обновлено в 01:56
Транспорт
Метро Екатеринбурга собралось купить восемь вагонов за 562 млн рублей
МУП "Екатеринбургский метрополитен" объявило конкурс на поставку восьми вагонов, сообщается на сайте госзакупок.
Обновлено в 02:41
Общество
На Сахалине из-за циклона приостановили паромное сообщение с материком
МЧС сообщило, что паромная переправа Ванино-Холмск, соединяющая Сахалин с материком, закрыта из-за циклона на Охотском побережье.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Дед Мороз и Снегурочка посетят девять детских больниц Москвы
Новогодние праздники, которые пройдут в холлах и конференц-залах девяти детских больниц Москвы, посетят Дед Мороз и Снегурочка.
Обновлено в 00:23
Общество
Роскомнадзор попросили заблокировать сайт «Умное голосование»
Юрист и общественный деятель Илья Ремесло обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать за многочисленные нарушения законодательства сайт оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование».
Обновлено в 02:33