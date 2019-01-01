Транспорт
В столице провинции Чжэцзян городе Ханчжоу будет запущены ночные скоростные поезда на время пика путешествий в Китайский Новый год («чуньюнь»), который в нынешнем году стартует 21 января, передает агентство Синьхуа.
REGNUMвчера в 20:14
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Транспорт
Военно-Грузинскую дорогу открыли для проезда легковых автомобилей
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В Нижнем Новгороде остановлено строительство моста из сена через Волгу
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Госавтоинспекция (ГИБДД) изменила проект экзамена на получение водительских прав.
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Набережную Смоленки отремонтируют за 80 млн рублей
Участок от Наличного моста до моста Кораблестроителей предлагается отремонтировать за 39 999 184 рублей.
Обновлено вчера в 13:13
Транспорт
S7 Airlines прекращает авиарейсы из Саранска в Москву
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Транспорт
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Транспорт
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Обновлено вчера в 09:25
Транспорт
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Движение по Ладожскому мосту частично ограничат на полгода
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Две автодороги к курортам Карачаево-Черкесии отремонтируют в 2019 году
Две автодороги к курортам «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкесии (КЧР) планируется реконструировать и капитально отремонтировать в 2019 году, написал глава КЧР Рашид Темрезов 11 января после встречи с начальником ФКУ Упрдор «Кавказ» Русланом Лечхаджиевым на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 14:05
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Возле села Волково на трассе установили светофор
Новый светофор установлен на участке дороги между 14 и 17 километрами — на пешеходном переходе в районе автозаправочной станции у села Волково.
Обновлено вчера в 21:06
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На Среднеохтинский проспект вернутся трамваи
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Автодилеров пригласили в отделение
ГИБДД готовится передать полномочия по регистрации авто участникам рынка Сегодня на regulation.gov.ru заканчивается общественное обсуждение проекта приказа МВД с описанием реестра "специализированных организаций", имеющих право самостоятельно регистрировать транспортные средства в ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:30
Транспорт
Шторм остановил катера и паромы в Севастополе
В Севастополе временно прекращена работа пассажирских катеров и паромов.
Обновлено вчера в 08:30
Транспорт
Шелепихинский мост в Москве капитально отремонтируют
В центре столицы будет капитально отремонтирован Шелепихинский мост. Соответствующий проект о проведении работ согласовала Мосгосэкспертиза.
Обновлено вчера в 06:04