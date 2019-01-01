Транспорт

В китайском городе Ханчжоу вводятся ночные поезда на время новогоднего пика
REGNUM
вчера в 20:14

В столице провинции Чжэцзян городе Ханчжоу будет запущены ночные скоростные поезда на время пика путешествий в Китайский Новый год («чуньюнь»), который в нынешнем году стартует 21 января, передает агентство Синьхуа.
REGNUMвчера в 20:14

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Китай не справляется с транспортировкой: в Ханчжоу будут введены первые ночные скоростные поезда

VistaNewsвчера в 22:23

В китайском городе Ханчжоу вводятся ночные поезда на время новогоднего пика

REGNUMвчера в 20:14
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Новый светофор установлен на участке дороги между 14 и 17 километрами — на пешеходном переходе в районе автозаправочной станции у села Волково.
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Автодилеров пригласили в отделение

ГИБДД готовится передать полномочия по регистрации авто участникам рынка Сегодня на regulation.gov.ru заканчивается общественное обсуждение проекта приказа МВД с описанием реестра "специализированных организаций", имеющих право самостоятельно регистрировать транспортные средства в ГИБДД.
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Который после 1911 года в дословном переводе называется Праздник весны, с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Традиционный Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния. В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля.
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