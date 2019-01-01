В столице провинции Чжэцзян городе Ханчжоу будет запущены ночные скоростные поезда на время пика путешествий в Китайский Новый год («чуньюнь»), который в нынешнем году стартует 21 января, передает агентство Синьхуа.

В китайском городе Ханчжоу вводятся ночные поезда на время новогоднего пика

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