Путешествия
В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиянРБК 07:58
С консульством связался один из пассажиров, который рассказал, что всего в транзитной зоне аэропорта застряли 27 человек, в том числе один ребенок. Как сообщил дипломат, рейс Сhina Southern, которым россияне должны были вылететь в Москву, собирался совершить техническую пересадку в городе Ухань.
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