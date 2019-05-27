Общество

Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в ГуанчжоуРБК 12:56

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу. Об этом сообщается на сайте генконсульства России в городе.
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