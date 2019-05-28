В китайском Гуанчжоу начали проверять мобильные гаджеты туристовREGNUM вчера в 13:58

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Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

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Происшествия Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».

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