Общество
В китайском Гуанчжоу начали проверять мобильные гаджеты туристовREGNUM вчера в 13:58
Китайские власти начали выборочный контроль пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Гуанчжоу для того, чтобы выявить расхождение между заявленной при получении визы целью посещения Китая и реальной целью.
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При въезде в Китай туристов из России попросят показывать переписку в мобильном
Вести.Ruвчера в 10:44
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Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить Superjet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Политика
Госучреждениям в России запретили закупать импортные вина
Правительство России запретило закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 00:54
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Музыка
Опубликовано видео прогулки Джона Бон Джови по Красной площади
Обновлено вчера в 17:25
Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Спорт
Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз жизни
Алена Водонаева написала заявление в московскую полицию — обращение звезды приняли в ОВД Черемушки.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Происшествия
При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека
Обновлено вчера в 23:57
Общество
В Приморье почти пять тысяч человек остались без света из-за циклона
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге
Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
Обновлено вчера в 08:15
Космос
На спутнике Нептуна обнаружили экзотическую форму льда
Стоит заметить, что спутник остается одним из редких малых тел Солнечной системы, сохраняющих геологическую активность.
Обновлено вчера в 02:44
Политика
Зеленский считает приоритетом снятие неприкосновенности с депутатов
Как сообщает телеканал ICTV, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что для главы государства является приоритетным утверждение закона о снятии неприкосновенности с украинских депутатов.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Энергетика
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Обновлено вчера в 19:03
Авто
BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года
На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch.
Обновлено вчера в 09:41
Транспорт
Таксистам могут запретить работать на старых автомобилях
Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал, что ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси внесены поправки, которые запретят таксистам работать на легковых авто, чей срок эксплуатации превышает семь лет.
Обновлено вчера в 02:52
Происшествия
В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт
Как рассказал соавтор ИА Sakh.com, в здание вокзала стали пускать людей. Пресс-служба аэропорта также сообщила об отбое тревоги.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Судьбу украинских моряков решит суд в России
Комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге, который рассмотрел иск Украины и постановил удовлетворить ее требование вернуть корабли и военнослужащих, задержанных в Керченском проливе, Песков отметил, что этот вердикт никак не влияет на точку зрения Москвы.
Обновлено вчера в 02:36
Религия
Ройзман предрек РПЦ проблемы с обществом
Напомним, предстоятель церкви в свою очередь признал, что определенные проблемы в отношениях с социумом у РПЦ есть, «В ряде случаев церкви приходится сталкиваться с ничем не мотивированной злобой», - заявил накануне патриарх.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Суд продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения(СО) РАН Ивану Благодарю еще на два месяца, до 29 июля, передает ТАСС.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено вчера в 15:18
Армия и оружие
Армия США заказала российские патроны
Обновлено вчера в 02:43
Авто
Старт продаж Toyota Supra в России состоится 3 июня
Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже через неделю, 3 июня.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
Обновлено вчера в 23:55