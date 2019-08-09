Общество
В кинотеатры хотят запретить приносить свои еду и напиткиУтроNews 09:31
В Министерство культуры России поступило предложение от представителей кинопрокатной индустрии. Они хотят запретить зрителям носить на просмотр фильмов еду и напитки, купленные вне кинотеатра, сообщает корреспондент УтроNеws.
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