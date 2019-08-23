Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в воскресенье, 25 августа, пишет RT. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,13%, составив 54,17 доллара за баррель. Фьючерсы на Brent с поставкой в октябре упали на 0,97% — до 59,34 доллара за баррель.

В ходе воскресных торгов понизились мировые цены на нефть

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