Политика

В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человекИнтерфакс вчера в 16:22

Грузинские СМИ в четверг вечером сообщили о первых данных по количеству пострадавших в столкновениях между полицией и участниками митинга перед зданием парламента в Тбилиси. По предварительным данным, пострадали с обеих сторон несколько десятков человек.
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Протестующие в Тбилиси возводят баррикады у здания филармонии

Интерфаксвчера в 21:18

Полиция разогнала митинг в Тбилиси. Более 50 пострадавших, десятки задержанных

ТАССвчера в 22:02

В Тбилиси разогнали протест перед зданием парламента

РИА Новостивчера в 19:00

Десятки человек пострадали в ходе столкновений у здания парламента Грузии

RT на русскомвчера в 19:23

Протестующие в Тбилиси возводят баррикады у филармонии

Коммерсантъвчера в 21:44

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

РБКвчера в 18:10

Журналист лишился глаза в ходе протестов в Грузии

Газета.Ruвчера в 20:37
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Политика

Путин назвал несмешным президентство Зеленского

Обновлено вчера в 08:35
Экономика

Пожизненную пенсию смогут получать участники новой пенсионной системы

Как сообщает РБК, участники системы ИПК смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия

Прокуратура Киева назвала причину смерти депутата Тымчука

Пресс-секретарь киевской городской прокуратуры Надежда Максимец заявила в эфире телеканала «Громадьске», что следствие рассматривает самоубийство в качестве основной версии по делу о смерти депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Тымчука.
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Политика

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено вчера в 10:39
Политика

Володин прокомментировал ситуацию в Грузии

По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, действия грузинских властей при проведении сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) противоречат правилам проведения международных мероприятий.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки

В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

В одном из кузбасских городов арестовали суши-бар

В Анджеро-Суджинске индивидуальный предприниматель оплатил долг в пять миллионов рублей, что бы у него не забрали суши-бар.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отказался от этого.
Обновлено вчера в 23:25
Наука

Врачи назвали первый признак смертельно опасной болезни

Отмечается, что люди, у которых риск развития болезни Альцгеймера высок из-за семейного анамнеза, могут начать страдать от первых признаков деменции ещё за 40 лет до того, как заболевание вступит в активную форму.
Обновлено вчера в 04:46
Общество

Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала

Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено вчера в 10:06
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»

Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено вчера в 07:56
Игры

Dota Underlords доступна на Android и iOS

Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.
Обновлено вчера в 02:04
Космос

На Луне обнаружили загадочный объект

Ученые Бэйлорского университета в США обнаружили в районе крупнейшего кратера Луны гравитационную аномалию.
Обновлено 19 июня в 00:58
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына

Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.
Обновлено вчера в 21:09
Гаджеты

Philips выпустила первую коммерческую Li-Fi линейку

Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и выпускающая «умные» лампочки под маркой Hue, анонсировала новую модель Truelifi.
Обновлено вчера в 10:19
Космос

Россия начинает новую программу космических исследований

Проект "Спектр-РГ" зародился еще в Советском Союзе в конце 1987 года, когда Академия наук СССР выпустила решение о научной программе космических телескопов серии "Спектр".
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Политика

Си Цзиньпин призвал укрепить практическое сотрудничество с КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил о необходимости укрепить практическое сотрудничество между двумя странами, следует из сообщения МИД Северной Кореи.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Американского студента похитили в Мексике

В мексиканском городе Гвадалахара 15 июня был убит один студент из Соединенных Штатов, еще один был похищен, сообщил прокурор штата Халиско Херардо Октавио Солис.
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Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
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Общество

Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты

Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено 19 июня в 09:50
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks

Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Обновлено вчера в 22:04
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Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
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Cadillac презентовал обновленный кроссовер XT5

Вместо 2,0-литровой «турбочетверки» LTG под капотом обновленного Cadillac XT5 теперь размещается двигатель LSY с 241-сильной отдачей, а на смену 8-ступенчатой трансмиссии от Aisin пришла 9-диапазонная АКПП собственной разработки.
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К 80-летию ВДНХ в космос отправят спутник

Новому спутнику дали название «ВДНХ-80», в честь 80-летнего юбилея главной выставки страны.
Обновлено 19 июня в 03:56
Происшествия

Митингующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии

Обновлено вчера в 20:44
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