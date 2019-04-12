Наука
В хлебе обнаружена опасная добавкаВести.Ru вчера в 23:00
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени. Это вещество может спровоцировать чрезмерную выработку таких гормонов, как глюкагон и норадреналин, которые связаны с риском диабета и ожирения.
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Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
Обновлено вчера в 07:59
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Музыка
Глава Приморья назвал любимые русские песни Ким Чен Ына
Обновлено в 02:43
Кино
В России перенесли премьеру фильма о педофилии в церкви из-за Пасхи
Министерство культуры России порекомендовало сдвинуть запланированную на 25 апреля премьеру фильма Франуса Озона «По воле божьей».
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
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Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
Новейшая боевая платформа «Бумеранг» может получить модуль «Кинжал»
Перспективную российскую колесную платформу "Бумеранг" можно вооружить дистанционно-управляемым боевым 57-мм модулем "Кинжал", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Обновлено в 03:25
Кино
Михаил Горбачев госпитализирован
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Кино
Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при ММКФ
Лучшим режиссером стал итальянец Валерио Мастандреа Фильм казахского режиссера Фархата Шарипова удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля "Золотой Георгий", сообщается на сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 14:36
Авто
Volkswagen создал экологичные фильтры для тормозных суппортов
В нижней части тормозного диска, рядом с суппортом, находится фильтр частиц тормозной пыли.
Обновлено в 02:23
Политика
Трамп выступил за отказ от ядерного оружия
Американский лидер Дональд Трамп полагает, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа
Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Политика
Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину
Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика
«Укртранснафта» прекратила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на ненадлежащее качество сырья.
Обновлено вчера в 19:47
Общество
Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook
Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки
В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено вчера в 04:56
Политика
Совбез ООН проведёт заседание по решению РФ о паспортах для Донбасса
Заседание Совбеза ООН по поводу решения России о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства РФ жителям Донбасса запланировано на 25 апреля, заявил 24 апреля журналистам представитель постпреда Украины при Организации Объединённых Наций Олег Николенко.
Обновлено 24 апреля в 16:03
Политика
Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США
Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи
В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44