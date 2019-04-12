Наука

В хлебе обнаружена опасная добавкаВести.Ru вчера в 23:00

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени. Это вещество может спровоцировать чрезмерную выработку таких гормонов, как глюкагон и норадреналин, которые связаны с риском диабета и ожирения.
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Эксперты: Долго непортящийся хлеб является опасным

Planet Todayвчера в 12:39

Долго непортящийся хлеб признали опасным

News.ruвчера в 08:59

Популярная пищевая добавка провоцирует диабет и ожирение

Хайтек+вчера в 07:22

Ученые считают, что защищающие хлеб от плесени консерванты способствуют набору веса

ТАССвчера в 08:27

Названа неожиданная опасность хлеба

Lenta.ruвчера в 17:07

Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество

РИА Новостивчера в 17:52

В хлебе обнаружена опасная добавка

Вести.Ruвчера в 23:00
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Авто

Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально

Обновлено вчера в 07:59
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Музыка

Глава Приморья назвал любимые русские песни Ким Чен Ына

Обновлено в 02:43
Кино

В России перенесли премьеру фильма о педофилии в церкви из-за Пасхи

Министерство культуры России порекомендовало сдвинуть запланированную на 25 апреля премьеру фильма Франуса Озона «По воле божьей».
Обновлено вчера в 13:06
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Зеленский на два дня улетел в Турцию

Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Новейшая боевая платформа «Бумеранг» может получить модуль «Кинжал»

Перспективную российскую колесную платформу "Бумеранг" можно вооружить дистанционно-управляемым боевым 57-мм модулем "Кинжал", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Обновлено в 03:25
Кино

Михаил Горбачев госпитализирован

Обновлено вчера в 14:48
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Кино

Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при ММКФ

Лучшим режиссером стал итальянец Валерио Мастандреа Фильм казахского режиссера Фархата Шарипова удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля "Золотой Георгий", сообщается на сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 14:36
Авто

Volkswagen создал экологичные фильтры для тормозных суппортов

В нижней части тормозного диска, рядом с суппортом, находится фильтр частиц тормозной пыли.
Обновлено в 02:23
Политика

Трамп выступил за отказ от ядерного оружия

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что Соединённые Штаты, Китай и Россия должны избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа

Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Политика

Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину

Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика

«Укртранснафта» прекратила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на ненадлежащее качество сырья.
Обновлено вчера в 19:47
Общество

Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи

Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Общество

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook

Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено вчера в 19:00
Шоу-бизнес

Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»

Обновлено вчера в 06:08
Происшествия

В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки

В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Музыка

После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним

В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено вчера в 04:56
Политика

Совбез ООН проведёт заседание по решению РФ о паспортах для Донбасса

Заседание Совбеза ООН по поводу решения России о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства РФ жителям Донбасса запланировано на 25 апреля, заявил 24 апреля журналистам представитель постпреда Украины при Организации Объединённых Наций Олег Николенко.
Обновлено 24 апреля в 16:03
Политика

Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США

Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
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