Наука
В хлебе обнаружена опасная добавкаВести.Ru вчера в 23:00
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени. Это вещество может спровоцировать чрезмерную выработку таких гормонов, как глюкагон и норадреналин, которые связаны с риском диабета и ожирения.
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Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Барбашев набрал первое очко в Кубке Стэнли
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев заработал первое очко в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Даллас Старз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Небензя объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Упрощение выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик не является «ползучей аннексией» и продиктовано тем, что у жителей Донбасса сложились невыносимые условия жизни из-за действий украинских властей.
Обновлено в 00:20
Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Общество
Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек
Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч
Лидер Северной Кореи привез в Россию боевой меч, который, как он отметил, является символом души Ким Чен Ына и народа КНДР.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено вчера в 13:56
Хоккей
Овечкин сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею
Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», в числе которых Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов согласились сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 00:23
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол
«Арсенал» победил «Спартак» в Туле
В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Сына Немцова затравили за пост в соцсети про Крым
В социальной сети Facebook на сына политика Бориса Немцова обрушилась критика из-за его позиции по Крыму.
Обновлено вчера в 12:11
Путешествия
Туристам с положительной визовой историей получить шенген станет проще
В Еврокомиссии отметили, что «положительным» туристам будут выдавать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания - от одного года до пяти лет.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
26 апреля пройдет траурное шествие
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Путешествия
В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019
Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху
4% респондентов заявили, что Пасха является праздником поминания усопших, а еще 3% считают, что так христиане отмечают окончание поста.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной матерью семилетний мальчик
В реанимации в больнице Вологды скончался семилетний мальчик, который был избит приемной матерью в августе 2018 года и находился в искусственной коме.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Зеленский обвинил ЦИК в попытках помешать ему распустить Раду
Победитель президентских выборов на Украине (согласно результатам обработки 100% протоколов) Владимир Зеленский обвинил Центризбирком страны в затягивании официального подведения итогов голосования.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье
Медики назвали пять продуктов, полезных при диабете
Медики из Великобритании перечислили пять продуктов, которые полезны при диабете, как показали исследования.
Обновлено вчера в 07:06
Экономика
Компания-разработчик ожидает стремительного роста спроса на «умные» домофоны в РФ
Компания-разработчик домофонов, умеющих распознавать лица жильцов, ожидает стремительного роста спроса на свою продукцию в России, ежегодный прирост количества таких домофонов будет составлять 100-150%, рассказал РИА Новости гендиректор компании DomoFace Анатолий Шагаев.
Обновлено вчера в 20:23
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено вчера в 14:47
Общество
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено вчера в 13:49
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
Под Иркутском школьника насмерть зажало продуктовыми поддонами
В Братске 11-летний школьник погиб во время игр на улице с друзьями.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Снаткина с умопомрачительным декольте блеснула в центре Москвы
Знаменитость с умопомрачительным декольте в сопровождении мужа Виктора Васильева появилась перед сотнями гостей.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек
Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие
Парады Победы пройдут в семи городах Дальнего Востока
Военные парады в честь Дня Победы 9 мая пройдут в семи городах Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.
Обновлено вчера в 23:04