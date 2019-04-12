Наука

В хлебе обнаружена опасная добавкаВести.Ru вчера в 23:00

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени. Это вещество может спровоцировать чрезмерную выработку таких гормонов, как глюкагон и норадреналин, которые связаны с риском диабета и ожирения.
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Ученые считают, что защищающие хлеб от плесени консерванты способствуют набору веса

ТАССвчера в 08:27

Долго непортящийся хлеб признали опасным

News.ruвчера в 08:59

Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество

РИА Новостивчера в 17:52

Эксперты: Долго непортящийся хлеб является опасным

Planet Todayвчера в 12:39

Названа неожиданная опасность хлеба

Lenta.ruвчера в 17:07

Популярная пищевая добавка провоцирует диабет и ожирение

Хайтек+вчера в 07:22

В хлебе обнаружена опасная добавка

Вести.Ruвчера в 23:00
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Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Барбашев набрал первое очко в Кубке Стэнли

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев заработал первое очко в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Даллас Старз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Небензя объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Упрощение выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик не является «ползучей аннексией» и продиктовано тем, что у жителей Донбасса сложились невыносимые условия жизни из-за действий украинских властей.
Обновлено в 00:20
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Общество

Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек

Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено вчера в 06:59
Политика

Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч

Лидер Северной Кореи привез в Россию боевой меч, который, как он отметил, является символом души Ким Чен Ына и народа КНДР.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено вчера в 13:56
Хоккей

Овечкин сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею

Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», в числе которых Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов согласились сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 00:23
Религия

Православные отмечают Великую пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол

«Арсенал» победил «Спартак» в Туле

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Сына Немцова затравили за пост в соцсети про Крым

В социальной сети Facebook на сына политика Бориса Немцова обрушилась критика из-за его позиции по Крыму.
Обновлено вчера в 12:11
Путешествия

Туристам с положительной визовой историей получить шенген станет проще

В Еврокомиссии отметили, что «положительным» туристам будут выдавать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания - от одного года до пяти лет.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

26 апреля пройдет траурное шествие

Обновлено вчера в 14:07
Общество

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Путешествия

В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019

Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено вчера в 20:49
Общество

Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху

4% респондентов заявили, что Пасха является праздником поминания усопших, а еще 3% считают, что так христиане отмечают окончание поста.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной матерью семилетний мальчик

В реанимации в больнице Вологды скончался семилетний мальчик, который был избит приемной матерью в августе 2018 года и находился в искусственной коме.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Зеленский обвинил ЦИК в попытках помешать ему распустить Раду

Победитель президентских выборов на Украине (согласно результатам обработки 100% протоколов) Владимир Зеленский обвинил Центризбирком страны в затягивании официального подведения итогов голосования.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье

Медики назвали пять продуктов, полезных при диабете

Медики из Великобритании перечислили пять продуктов, которые полезны при диабете, как показали исследования.
Обновлено вчера в 07:06
Экономика

Компания-разработчик ожидает стремительного роста спроса на «умные» домофоны в РФ

Компания-разработчик домофонов, умеющих распознавать лица жильцов, ожидает стремительного роста спроса на свою продукцию в России, ежегодный прирост количества таких домофонов будет составлять 100-150%, рассказал РИА Новости гендиректор компании DomoFace Анатолий Шагаев.
Обновлено вчера в 20:23
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Обновлено вчера в 14:47
Общество

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»

Обновлено вчера в 14:20
Футбол

Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником

Обновлено вчера в 13:49
Музыка

Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star

24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

Под Иркутском школьника насмерть зажало продуктовыми поддонами

В Братске 11-летний школьник погиб во время игр на улице с друзьями.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Снаткина с умопомрачительным декольте блеснула в центре Москвы

Знаменитость с умопомрачительным декольте в сопровождении мужа Виктора Васильева появилась перед сотнями гостей.
Обновлено вчера в 16:40
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек

Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие

Парады Победы пройдут в семи городах Дальнего Востока

Военные парады в честь Дня Победы 9 мая пройдут в семи городах Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.
Обновлено вчера в 23:04
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