В хлебе обнаружена опасная добавкаВести.Ru вчера в 23:00

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени. Это вещество может спровоцировать чрезмерную выработку таких гормонов, как глюкагон и норадреналин, которые связаны с риском диабета и ожирения.

Хоккей Форвард «Сент-Луиса» Барбашев набрал первое очко в Кубке Стэнли Нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев заработал первое очко в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Даллас Старз", сообщает "Советский спорт".

Политика Небензя объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Упрощение выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик не является «ползучей аннексией» и продиктовано тем, что у жителей Донбасса сложились невыносимые условия жизни из-за действий украинских властей.

Политика Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Общество Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия».

Шоу-бизнес Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Политика Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч Лидер Северной Кореи привез в Россию боевой меч, который, как он отметил, является символом души Ким Чен Ына и народа КНДР.

Происшествия В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.

Хоккей Овечкин сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», в числе которых Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов согласились сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Словакии.

Религия Православные отмечают Великую пятницу Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.

Футбол «Арсенал» победил «Спартак» в Туле В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" дома разгромил московский "Спартак", передает "Советский спорт".

Политика Сына Немцова затравили за пост в соцсети про Крым В социальной сети Facebook на сына политика Бориса Немцова обрушилась критика из-за его позиции по Крыму.

Путешествия Туристам с положительной визовой историей получить шенген станет проще В Еврокомиссии отметили, что «положительным» туристам будут выдавать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания - от одного года до пяти лет.

Общество Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.

Путешествия В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019 Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Общество Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху 4% респондентов заявили, что Пасха является праздником поминания усопших, а еще 3% считают, что так христиане отмечают окончание поста.

Происшествия В реанимации умер избитый приемной матерью семилетний мальчик В реанимации в больнице Вологды скончался семилетний мальчик, который был избит приемной матерью в августе 2018 года и находился в искусственной коме.

Политика Зеленский обвинил ЦИК в попытках помешать ему распустить Раду Победитель президентских выборов на Украине (согласно результатам обработки 100% протоколов) Владимир Зеленский обвинил Центризбирком страны в затягивании официального подведения итогов голосования.

Здоровье Медики назвали пять продуктов, полезных при диабете Медики из Великобритании перечислили пять продуктов, которые полезны при диабете, как показали исследования.

Экономика Компания-разработчик ожидает стремительного роста спроса на «умные» домофоны в РФ Компания-разработчик домофонов, умеющих распознавать лица жильцов, ожидает стремительного роста спроса на свою продукцию в России, ежегодный прирост количества таких домофонов будет составлять 100-150%, рассказал РИА Новости гендиректор компании DomoFace Анатолий Шагаев.

Музыка Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star 24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.

Происшествия Под Иркутском школьника насмерть зажало продуктовыми поддонами В Братске 11-летний школьник погиб во время игр на улице с друзьями.

Шоу-бизнес Снаткина с умопомрачительным декольте блеснула в центре Москвы Знаменитость с умопомрачительным декольте в сопровождении мужа Виктора Васильева появилась перед сотнями гостей.

Политика Украина остановила транзит российской нефти Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Происшествия При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человек Жертвами серии терактов на Шри-Ланке стали более 250 человек, а не 359, как считалось ранее, сообщает в четверг "Би-Би-Си".