Наука
В хлебе обнаружена опасная добавкаВести.Ru 23:00
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени. Это вещество может спровоцировать чрезмерную выработку таких гормонов, как глюкагон и норадреналин, которые связаны с риском диабета и ожирения.
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Экономика
Си Цзиньпин пообещал не девальвировать курс юаня
Китай не собирается обесценивать курс юаня ради решения внутренних проблем экономики, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия международного форума "Один пояс, один путь".
Обновлено в 22:47
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Политика
Зеленский пообещал проверить закон о языке
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
Обновлено в 10:16
Политика
Почему Зеленский не получил цветы от России, рассказал Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти обеспокоены "противоречивыми сигналами" от избранного президента Украины Владимира Зеленского и поэтому не посылают ему цветы.
Обновлено в 18:26
Теннис
Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:45
Здоровье
Девятилетнюю девочку спасет дорогое лекарство
Лечение в больнице Ижевска не помогло: врачам никак не удавалось подобрать противосудорожное лекарство.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие
Гребные винты «Белгорода» не дают покоя западным экспертам
Саттона отмечает, что из-за особой скрытности, конструкция гребных винтов так и осталась засекреченной.
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 08:28
Происшествия
В колледже рассказали о застреленном в Новокузнецке подростке
В Новокузнецком горнотранспортном колледже рассказали о застреленном 17-летнем студенте. Погибший был из благополучной семьи.
Обновлено в 10:38
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Финансы
Рост курса доллара: много шума на пустом месте
На этой неделе курс доллара достиг 22-месячного максимума к евро.
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Дочь российской актрисы Ирины Сенотовой собирает деньги на лечение матери. Известная актриса сыграла много ролей в фильмах и телесериалах.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели в обычную палату
Директор известной российской певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о том, что накануне врачи приняли решение перевести звезду из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева снялась обнаженной
Обнаженное тело артистки прикрыто большим букетом.
Обновлено в 18:00
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Общество
Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху
Половина жителей России не знает, что на Пасху верующие отмечают воскрешение Иисуса Христа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на порос, проведенный ВЦИОМ.
Обновлено в 20:54
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Обновлено в 18:44
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 08:25
Энергетика
Розничные цены на бензин в России застыли
Потребительские цены на бензин в среднем по России с 15 по 21 апреля 2019 года не изменились (пятую неделю подряд) в процентном соотношении к предыдущему отчетному периоду, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Здоровье
Минздрав озвучил правильный способ приготовления шашлыков
Вместе с шашлыком рекомендуется употреблять овощи и зелень.
Обновлено в 05:04
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено в 17:25
Спорт
В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено в 12:39
Политика
Ким Чен Ын покинет Владивосток раньше, чем планировалось
Обновлено в 21:32