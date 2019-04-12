Наука

В хлебе обнаружена опасная добавкаВести.Ru вчера в 23:00

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени. Это вещество может спровоцировать чрезмерную выработку таких гормонов, как глюкагон и норадреналин, которые связаны с риском диабета и ожирения.
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Ученые считают, что защищающие хлеб от плесени консерванты способствуют набору веса

ТАССвчера в 08:27

Долго непортящийся хлеб признали опасным

News.ruвчера в 08:59

В хлебе обнаружена опасная добавка

Вести.Ruвчера в 23:00

Эксперты: Долго непортящийся хлеб является опасным

Planet Todayвчера в 12:39

Названа неожиданная опасность хлеба

Lenta.ruвчера в 17:07

Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество

РИА Новостивчера в 17:52

Популярная пищевая добавка провоцирует диабет и ожирение

Хайтек+вчера в 07:22
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой

Обновлено в 08:01
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Политика

Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол

Роналду опубликовал милое фото с дочками

Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме фотографию со своими детьми, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:35
Политика

Текслер отправил в отставку вице-губернатора Тефтелева

Чиновник освобожден от должности сегодняшним числом Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя главы региона Евгения Тефтелева.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»

В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.
Обновлено в 09:45
Культура

В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»

В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено вчера в 10:15
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Футбол

У Жиго подозрение на травму мениска. Сегодня должен пройти медосмотр

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго сегодня должен пройти медосмотр, после которого точно выяснится ситуация с его коленом.
Обновлено в 01:25
Кино

Михаил Горбачев экстренно госпитализирован

Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Спорт

«Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом» в финале Суперлиги

Обновлено вчера в 14:37
Общество

Названа самая красивая сотрудница Росгвардии

Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
Футбол

«Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт

"Чемпионат" сообщает, что руководство ЦСКА предложило новый контракт хавбеку команды Алану Дзагоеву.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей

По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Наука

Старение меняет функции мозга

Выяснилось, что согласованность различных областей префронтальной коры головного мозга снижается с возрастом, вследствие чего происходит реорганизации функций органа.
Обновлено в 04:37
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Хоккей

Деарне и Стольберг покинут «Авангард», Семёнов продлил контракт

Обновлено в 09:16
Авто

«Мазда Соллерс» с 2020 года лишится субсидий на поставки машин с Дальнего Востока

В рамках реформы господдержки промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком, Минпромторг с 2020 года отменяет субсидию перевозки автомобилей, выпускаемых на Дальнем Востоке.
Обновлено в 06:58
Экономика

Изменения в новую редакцию Налогового кодекса озвучат до 24 мая

Как ранее сообщала "РГ", Министерство финансов хочет включить в Налоговый кодекс сразу пять квазиналоговых платежей.
Обновлено в 09:13
Финансы

Аналитики Райффайзенбанка ожидают ослабления рубля в мае

С учетом отложенных покупок Минфин может купить в мае 5,9—6,9 млрд долларов, что существенно выше апрельских объемов — 4,8 млрд долларов.
Обновлено в 08:02
Общество

PepsiCo подала иск против фермеров из Индии из-за картошки для Lay’s

Американская PepsiCo подала иск к четырем фермерам из Индии, обвинив их в незаконном выращивании и продаже сорта картофеля, который компания зарегистрировала исключительно для собственного использования и производства чипсов Lay's.
Обновлено в 07:24
Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Футбол

Сесар Навас возглавил селекционный отдел «Рубина»

Бывший футболист казанского "Рубина" Сесар Навас согласился возглавить селекционный отдел клуба, сообщается на официальном сайте команды из Татарстана.
Обновлено в 09:21
Общество

ВЦИОМ: половина россиян не знает, что празднуют верующие в Пасху

Каждый второй россиянин затруднился с ответом на этот вопрос, чаще это молодые люди (38%). Пасху не планируют праздновать 18% респондентов.
Обновлено в 03:27
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Политика

Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина

Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Фриком Солнцевым занялся психоаналитик

Гоген Солнцев удивил неожиданным признанием. Оказывается, шоумен регулярно посещает психоаналитика – чего желает и своим подписчикам.
Обновлено в 07:48
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