Наука
В хлебе обнаружена опасная добавкаВести.Ru вчера в 23:00
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени. Это вещество может спровоцировать чрезмерную выработку таких гормонов, как глюкагон и норадреналин, которые связаны с риском диабета и ожирения.
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Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Музыка
В начале мая в Твери состоятся три бесплатных пасхальных концерта
По благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы Отдел культуры Тверской Епархии проводит в начале мая 2019 г. ряд пасхальных концертов для всех жителей нашего города.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Футбол
Президент ЦСКА опроверг слухи о возвращении Теодосича
Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал слухи о возвращении сербского защитника Милоша Теодосича в клуб.
Обновлено в 05:44
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн ввоз всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 07:31
Политика
Первым вице-губернатором Челябинской области назначен Виктор Мамин
Первым заместителем губернатора Челябинской области назначен Виктор Мамин.
Обновлено в 05:18
Политика
Россия исключила из санкционного списка четырех украинцев
Премьер Дмитрий Медведев исключил из санкционного списка против Украины четырех человек.
Обновлено в 07:37
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика
Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Совбез ООН принял сторону Украины
По итогам заседания никаких резолюций не приняли, несмотря на просьбу Киева проголосовать за документ, осуждающий новую российскую инициативу.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Глава отдела ФСБ арестован на два месяца по делу о взяточничестве
Военный суд Москвы санкционировал арест начальника отдела одного из подразделений ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, подозреваемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:49
Политика
Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Общество
Россельхознадзор объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и сыра
Партии могут быть значительными - каждый человек может ввезти до 5 кг каждого вида продукции, то есть один человек может ввозить несколько десятков килограммов разных колбас и сыров.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Петербурге экс-полицейского «закрыли» на 14 лет за разбой и убийство
Расследование уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям УК РФ, длилось с 2013 года. Вердикт городской суд вынес в пятницу.
Обновлено в 05:39
Общество
Синоптики не исключили грозу в Пасхальную ночь
Кратковременные дожди прогнозируются в Москве в ночь на 28 апреля, не исключены грозы. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос» 26 апреля.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам войны в 10 тысяч рублей
Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:17
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Здоровье
ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии
Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено вчера в 13:35
Здоровье
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Краснодарском крае в ДТП погибли двое полицейских
В результате происшествия погибли двое полицейских. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Обновлено в 07:47
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Музыка
Rammstein выпустили новый клип Radio
Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Huawei выпустит смартфон P Smart Z с выдвижной фронтальной камерой
Компания Huawei выпустит новый смартфон P Smart Z, который получит выдвижную фронтальную камеру.
Обновлено в 06:33