В хлебе обнаружена опасная добавкаВести.Ru вчера в 23:00

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени. Это вещество может спровоцировать чрезмерную выработку таких гормонов, как глюкагон и норадреналин, которые связаны с риском диабета и ожирения.

Происшествия Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Политика CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Музыка В начале мая в Твери состоятся три бесплатных пасхальных концерта По благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы Отдел культуры Тверской Епархии проводит в начале мая 2019 г. ряд пасхальных концертов для всех жителей нашего города.

Происшествия В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.

Футбол Президент ЦСКА опроверг слухи о возвращении Теодосича Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал слухи о возвращении сербского защитника Милоша Теодосича в клуб.

Наука Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом Скорость ветра и высота волн ввоз всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Политика Россия исключила из санкционного списка четырех украинцев Премьер Дмитрий Медведев исключил из санкционного списка против Украины четырех человек.

Финансы Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Политика Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы.

Политика Совбез ООН принял сторону Украины По итогам заседания никаких резолюций не приняли, несмотря на просьбу Киева проголосовать за документ, осуждающий новую российскую инициативу.

Происшествия Глава отдела ФСБ арестован на два месяца по делу о взяточничестве Военный суд Москвы санкционировал арест начальника отдела одного из подразделений ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, подозреваемого во взяточничестве.

Политика Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.

Общество Россельхознадзор объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и сыра Партии могут быть значительными - каждый человек может ввезти до 5 кг каждого вида продукции, то есть один человек может ввозить несколько десятков килограммов разных колбас и сыров.

Происшествия В Петербурге экс-полицейского «закрыли» на 14 лет за разбой и убийство Расследование уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям УК РФ, длилось с 2013 года. Вердикт городской суд вынес в пятницу.

Общество Синоптики не исключили грозу в Пасхальную ночь Кратковременные дожди прогнозируются в Москве в ночь на 28 апреля, не исключены грозы. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос» 26 апреля.

Происшествия В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами "Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.

Политика Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам войны в 10 тысяч рублей Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны.

Политика Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.

Здоровье ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.

Здоровье В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Экономика Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.

Экономика ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк» Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).

Автоспорт Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".

Музыка Rammstein выпустили новый клип Radio Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.