Наука

В хлебе обнаружена опасная добавкаВести.Ru вчера в 23:00

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени. Это вещество может спровоцировать чрезмерную выработку таких гормонов, как глюкагон и норадреналин, которые связаны с риском диабета и ожирения.
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Ученые считают, что защищающие хлеб от плесени консерванты способствуют набору веса

ТАССвчера в 08:27

Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество

РИА Новостивчера в 17:52

Популярная пищевая добавка провоцирует диабет и ожирение

Хайтек+вчера в 07:22

Эксперты: Долго непортящийся хлеб является опасным

Planet Todayвчера в 12:39

Названа неожиданная опасность хлеба

Lenta.ruвчера в 17:07

Долго непортящийся хлеб признали опасным

News.ruвчера в 08:59

В хлебе обнаружена опасная добавка

Вести.Ruвчера в 23:00
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Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Музыка

В начале мая в Твери состоятся три бесплатных пасхальных концерта

По благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы Отдел культуры Тверской Епархии проводит в начале мая 2019 г. ряд пасхальных концертов для всех жителей нашего города.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия

В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина

Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Футбол

Президент ЦСКА опроверг слухи о возвращении Теодосича

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал слухи о возвращении сербского защитника Милоша Теодосича в клуб.
Обновлено в 05:44
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн ввоз всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 07:31
Политика

Первым вице-губернатором Челябинской области назначен Виктор Мамин

Первым заместителем губернатора Челябинской области назначен Виктор Мамин.
Обновлено в 05:18
Политика

Россия исключила из санкционного списка четырех украинцев

Премьер Дмитрий Медведев исключил из санкционного списка против Украины четырех человек.
Обновлено в 07:37
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика

Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Политика

Совбез ООН принял сторону Украины

По итогам заседания никаких резолюций не приняли, несмотря на просьбу Киева проголосовать за документ, осуждающий новую российскую инициативу.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Глава отдела ФСБ арестован на два месяца по делу о взяточничестве

Военный суд Москвы санкционировал арест начальника отдела одного из подразделений ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, подозреваемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:49
Политика

Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Общество

Россельхознадзор объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и сыра

Партии могут быть значительными - каждый человек может ввезти до 5 кг каждого вида продукции, то есть один человек может ввозить несколько десятков килограммов разных колбас и сыров.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В Петербурге экс-полицейского «закрыли» на 14 лет за разбой и убийство

Расследование уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям УК РФ, длилось с 2013 года. Вердикт городской суд вынес в пятницу.
Обновлено в 05:39
Общество

Синоптики не исключили грозу в Пасхальную ночь

Кратковременные дожди прогнозируются в Москве в ночь на 28 апреля, не исключены грозы. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос» 26 апреля.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Политика

Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам войны в 10 тысяч рублей

Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:17
Политика

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Здоровье

ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии

Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено вчера в 13:35
Здоровье

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Краснодарском крае в ДТП погибли двое полицейских

В результате происшествия погибли двое полицейских. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Обновлено в 07:47
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Музыка

Rammstein выпустили новый клип Radio

Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Гаджеты

Huawei выпустит смартфон P Smart Z с выдвижной фронтальной камерой

Компания Huawei выпустит новый смартфон P Smart Z, который получит выдвижную фронтальную камеру.
Обновлено в 06:33
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