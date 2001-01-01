Общество

В канун Дня Победы Москва и Минск начали торговую войнуСвободная Пресса вчера в 00:41

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который считается ближайшим союзником России, ожидаемо и демонстративно не прилетел на парад Победы в Москву. Сам он в тот же день объяснил это тем, что не мог пропустить празднование знаменательной даты в Минске.
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Молоко убегает из федеральных сетей

Коммерсантъ17:57

Белорусского молока станет меньше

Тверская неделя08:42

В канун Дня Победы Москва и Минск начали торговую войну

Свободная Прессавчера в 00:41

Россельхознадзор с сегодняшнего дня запрещает поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий

Эхо Москвы10 мая в 01:05

Продукцию с мышьяком и сальмонеллой завезли в Россию из Армении

MagadanMedia.ru09 мая в 22:00
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Транспорт

Маршрутчики устроили забастовку на Затулинке

Обновлено в 22:56
Армия и оружие

Иран пригрозил ответным ударом США

Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено в 16:05
Политика

Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»

«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.
Обновлено в 22:43
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 23:03
Политика

Помпео прибывает с первым в качестве госсекретаря США визитом в Россию

Госсекретарь США Майкл Помпео прибывает в понедельник с рабочим визитом в РФ, где пройдут его переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и ряд других встреч.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

СМИ: на авиабазе «Хмеймим», по подозрению в шпионаже, задержаны 11 военных

Согласно информации представленной информационным изданием «Ebaa News», на российской военной авиабазе «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия, произошла серия громких задержаний военнослужащих, подозревающихся в шпионаже в пользу другого государства.
Обновлено в 21:16
Политика

Россиянам упростили порядок оформления пенсий

Россиянам, которые планируют уехать жить за границу, упростили порядок оформления пенсий. Новый регламент утвердило правительство РФ.
Обновлено в 22:42
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Музыка

Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»

Обновлено в 16:54
Происшествия

На Шри-Ланке заблокировали социальные сети

Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
Футбол

Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»

Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес

Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко

Обновлено в 09:59
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено в 19:45
Гаджеты

HTC представила свой первый в 2019 году смартфон

В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
Обновлено в 07:27
Экономика

Дальневосточный банк: плюс 300 к преимуществам наших клиентов

На сегодняшний день количество эмитированных Дальневосточным банком карт "Семейная команда" превысило 850 тысяч.
Обновлено в 21:19
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 14:34
Общество

Астрологи назвали три самых лживых знака зодиака

Рожденные под знаком Близнецов кажутся открытыми и непохожими на лжецов. Они сами верят в то, что говорят правду.
Обновлено в 23:12
Авто

Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского авто

Модель имеет оригинальную внешность, обладатели Vesta SW Cross не продадут авто из-за его дизайна, отмечают журналисты.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Полковника ФСБ обвинили в получении взяток при строительстве домов в Сочи

Как пишет "Коммерсант", Анатолий Наумов, который был заместителем начальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ, попал под следствие.
Обновлено в 23:10
Космос

Радиолокатор для спутника «Обзор-Р» поступит в РКЦ «Прогресс» к концу года

Ранее в Роскосмосе говорили, что запуски двух таких спутников намечены на 2021 и 2023 год, но допускали возможность ускоренного строительства аппаратов и запуска их уже в следующем году.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Политика

У Зеленского заявили о войне с Россией

Одни говорят, что он продолжит придерживаться прозападного курса, другие убеждают: «Он наладит отношения с РФ!».
Обновлено в 23:00
Общество

Россияне сократили повседневные траты в апреле на 7,7%

Жители России сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с мартом текущего года. Данные за апрель приводит холдинг "Ромир".
Обновлено в 22:59
Общество

Нищих в Приморье оказалось больше, чем в среднем по России

По данным Росстата, в Приморском крае в 2018 году среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума имели 13.9% жителей (по данным Примстата это 265,9 тысячи человек - прим.ред.).
Обновлено 10 мая в 21:42
Политика

Трамп заявил о контроле ситуации в торговых отношениях с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что ситуация с торговыми отношениями с КНР развивается в интересах Вашингтона.
Обновлено в 20:02
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Политика

Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным

Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41
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