Общество
В канун Дня Победы Москва и Минск начали торговую войнуСвободная Пресса вчера в 00:41
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который считается ближайшим союзником России, ожидаемо и демонстративно не прилетел на парад Победы в Москву. Сам он в тот же день объяснил это тем, что не мог пропустить празднование знаменательной даты в Минске.
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Транспорт
Маршрутчики устроили забастовку на Затулинке
Обновлено в 22:56
Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом США
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено в 16:05
Политика
Во Франции призвали прекратить «антироссийскую и пронатовскую истерию»
«В ваших интересах иметь членов парламента, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП», — сказал Меланшон.
Обновлено в 22:43
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено в 23:03
Политика
Помпео прибывает с первым в качестве госсекретаря США визитом в Россию
Госсекретарь США Майкл Помпео прибывает в понедельник с рабочим визитом в РФ, где пройдут его переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и ряд других встреч.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим», по подозрению в шпионаже, задержаны 11 военных
Согласно информации представленной информационным изданием «Ebaa News», на российской военной авиабазе «Хмеймим», расположенной в сирийской провинции Латакия, произошла серия громких задержаний военнослужащих, подозревающихся в шпионаже в пользу другого государства.
Обновлено в 21:16
Политика
Россиянам упростили порядок оформления пенсий
Россиянам, которые планируют уехать жить за границу, упростили порядок оформления пенсий. Новый регламент утвердило правительство РФ.
Обновлено в 22:42
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Происшествия
На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
Футбол
Эден Азар: «Я принял решение о своём будущем»
Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул на переход в "Реал". Я принял решение пару недель назад, но всё зависит не только от меня.
Обновлено в 19:25
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено в 19:45
Гаджеты
HTC представила свой первый в 2019 году смартфон
В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
Обновлено в 07:27
Экономика
Дальневосточный банк: плюс 300 к преимуществам наших клиентов
На сегодняшний день количество эмитированных Дальневосточным банком карт "Семейная команда" превысило 850 тысяч.
Обновлено в 21:19
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1
Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 14:34
Общество
Астрологи назвали три самых лживых знака зодиака
Рожденные под знаком Близнецов кажутся открытыми и непохожими на лжецов. Они сами верят в то, что говорят правду.
Обновлено в 23:12
Авто
Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского авто
Модель имеет оригинальную внешность, обладатели Vesta SW Cross не продадут авто из-за его дизайна, отмечают журналисты.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Полковника ФСБ обвинили в получении взяток при строительстве домов в Сочи
Как пишет "Коммерсант", Анатолий Наумов, который был заместителем начальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ, попал под следствие.
Обновлено в 23:10
Космос
Радиолокатор для спутника «Обзор-Р» поступит в РКЦ «Прогресс» к концу года
Ранее в Роскосмосе говорили, что запуски двух таких спутников намечены на 2021 и 2023 год, но допускали возможность ускоренного строительства аппаратов и запуска их уже в следующем году.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Политика
У Зеленского заявили о войне с Россией
Одни говорят, что он продолжит придерживаться прозападного курса, другие убеждают: «Он наладит отношения с РФ!».
Обновлено в 23:00
Общество
Россияне сократили повседневные траты в апреле на 7,7%
Жители России сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с мартом текущего года. Данные за апрель приводит холдинг "Ромир".
Обновлено в 22:59
Общество
Нищих в Приморье оказалось больше, чем в среднем по России
По данным Росстата, в Приморском крае в 2018 году среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума имели 13.9% жителей (по данным Примстата это 265,9 тысячи человек - прим.ред.).
Обновлено 10 мая в 21:42
Политика
Трамп заявил о контроле ситуации в торговых отношениях с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что ситуация с торговыми отношениями с КНР развивается в интересах Вашингтона.
Обновлено в 20:02
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено в 03:33
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Политика
Аксенов: приглашение Асаду посетить Крым является бессрочным
Сообщалось, что поездка Асада возможна и прорабатывается, однако в марте стало известно, что президент Сирии не планирует в ближайшем будущем визит в Россию и не посетит форум в Ялте.
Обновлено в 18:41