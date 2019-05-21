Экономика

В калининградском офшоре зарегистрировали семь новых резидентовКалининград.Ru 04:11

В специальном административном районе на острове Октябрьском зарегистрировали семь новых резидентов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.
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В Минэкономразвития РФ пообещали сделать всё для регистрации «Русала» и En+ в калининградском офшоре

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РИА Новости04:34
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