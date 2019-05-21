Экономика
В калининградском офшоре зарегистрировали семь новых резидентовКалининград.Ru 04:11
В специальном административном районе на острове Октябрьском зарегистрировали семь новых резидентов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.
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Семь связанных с Дерипаской фирм зарегистрировались в калининградском офшоре
Новый Калининград.Ru05:05
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В тоннеле в московском метро застряли три поезда
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Вдова Доренко показала последние фото журналиста перед смертью
Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала в Instagram о том, как прошел последний день журналиста, и поделилась фотографиями и видео с его участием, которые были сделаны незадолго до его смерти.
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Зеленский назначил пятерых заместителей главы администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
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Шоу-бизнес
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Наука
На соляном руднике майя обнаружен уникальный артефакт
Ученые из Университета штата Луизиана (США) сообщили о результатах исследования уникального артефакта цивилизации майя, обнаруженного ими при раскопках на юге Белиза.
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Финансы
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Обновлено в 14:09
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Сотрудники компании, проект которой НАСА выбрало для строительства домов на Марсе, рассказали, что их жилье можно адаптировать и для земных нужд.
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Происшествия
Из SSJ-100 вылилось топливо перед взлетом
Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву пришлось отменить из-за неисправности.
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В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено в 12:22
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Технологии
«ВКонтакте» запустила «Биржу авторов»
"ВКонтакте" запустила "Биржу авторов" - платформу, на которой можно найти музыкантов, художников, дизайнеров, мастеров мемов и копирайтеров.
Обновлено в 06:36
Политика
На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.
Обновлено в 13:29
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.
Обновлено в 03:15
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Полина Гагарина публично унизила Викторию Дайнеко
Разумеется, Полина не хотела оскорблять или унижать лично Викторию, она лишь говорила о том, что сам по себе статус победителя «Фабрики» сегодня ничего не значит.
Обновлено в 13:00
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В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Политика
США расширили санкции против России
Американский минторг расширил санкции в отношении России, ограничительные меры затронули конструкторское бюро в Туле, военно-учебный центр в Гатчине и московский завод "Авангард", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:28
Музыка
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Политика
Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
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Хоккей
Латвия завершила выступление на ЧМ уверенной победой над Норвегией
Сборная Латвии уверенно обыграла команду Норвегии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы
Обновлено в 08:39
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Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим
Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46