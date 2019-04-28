Общество

В каких странах россияне чаще покупают недвижимостьMillionaire.ru 14:50

Эксперты предполагают, что вскоре Турция может поменяться местами с Болгарией, поскольку из квартала в квартал квартирам и домам в этой стране россияне все чаще отдают предпочтение. Что же касается элитного жилья, то здесь вне конкуренции пока Франция и Италия.
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Эксперты рассказали, в каких странах россияне чаще всего покупают жилье

Комсомольская правда16:20

Эксперты назвали три страны, где россияне чаще всего покупают жилье

iReactor08:06

Эксперты выяснили, в каких странах россияне чаще всего покупают жилье

ФАН12:10

Названы страны, где россияне чаще всего покупают недвижимость

НТВ11:39

Россияне чаще всего интересуются покупкой недвижимости в Испании

RuNews24.ru08:07

Названа тройка стран, где жители России чаще всего покупают жилье

БИЗНЕС Online15:50

Чаще всего россияне покупают жильё в Испании

АБН06:22
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:13, Ашберн
Экономика

Ozon получил от акционеров 10 млрд рублей на продолжение роста

Крупнейшие акционеры Ozon – АФК "Система" и Baring Vostok предоставили онлайн-ритейлеру конвертируемый заем в 10 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщили представители всех участников сделки.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

Трюдо и Абэ договорились расширять сотрудничество Канады и Японии

Премьер-министры Канады и Японии Джастин Трюдо и Синдзо Абэ договорились о расширении сотрудничества между странами в различных сферах.
Обновлено в 16:12
Футбол

Марсель — Нант 1:2

В следующем туре "Марсель" на выезде сыграет со "Страсбуром", а "Нант" примет "Дижон".
Обновлено в 16:56
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Хоккей

Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира

Обновлено в 16:28
Общество

Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве

Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Футбол

«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, какую технику покажут на параде Победы

В Минобороны России рассказали, какая техника и в каком порядке пройдет по Красной площади в ходе парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, соответствующая информация опубликована в газете Вооруженных Сил "Красная звезда".
Обновлено в 18:03
Энергетика

«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год

Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Происшествия

Аэропорт Гатвик вновь не принимает рейсы из-за дрона

Обновлено в 16:38
Гаджеты

В Huawei высказались о водозащите P30 Pro после недавнего скандала

В Huawei сообщили о мерах предосторожностях, чтобы P30 Pro не сломался после случайного попадания в воду.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

На Шри-Ланке ввели запрет на ношение закрывающей лицо одежды

Власти Шри-Ланки решили ввести запрет на ношение одежды, которая полностью закрывает лицо. Об этом сообщает телеканал News First.
Обновлено в 18:19
Происшествия

Стрельба произошла у церкви в Балтиморе

В американском городе Балтимор в результате стрельбы у церкви погиб один человек. Об этом сообщает The Baltimor Sun.
Обновлено в 18:51
Религия

В России более 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи

Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность празднования Пасхи в России, сообщила ТАСС в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 05:38
Экономика

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Гаджеты

На фоне подготовки к выпуску Ryzen 3000 производители материнских плат сетуют на проблемы

В преддверии анонса многие производители материнских плат активно тестируют инженерные образцы систем, основанных на предварительных версиях Ryzen 3000 и материнских платах с разъёмом AM4 с новым чипсетом X570, и это позволило китайскому технопорталу bilibili.com собрать от осведомлённых информаторов весьма содержательную подборку фактов.
Обновлено в 16:01
Гаджеты

Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня

Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

Новая БМП «Драгун» с модулем БМ100+30 превзошла все машины НАТО

Новая БМП «Драгун», оснащенная боевым модулем БМ100+30 опережает все аналогичные машины НАТО практически по всем характеристикам.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Обновлено вчера в 21:58
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Политика

Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского

Обновлено в 06:57
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 02:52
Экономика

Зарплаты намерены расти выше инфляции

В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала подписчикам о тяжелой утрате

Под публикацией, где Гузеева поздравила подписчиков с Пасхой, у нее спросили о настроении в этот день.
Обновлено в 15:49
Политика

Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов

В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:52
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
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