Экономика
В каких странах россияне чаще покупают недвижимостьMillionaire.ru вчера в 14:50
Эксперты предполагают, что вскоре Турция может поменяться местами с Болгарией, поскольку из квартала в квартал квартирам и домам в этой стране россияне все чаще отдают предпочтение. Что же касается элитного жилья, то здесь вне конкуренции пока Франция и Италия.
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Эксперты рассказали, в каких странах россияне чаще всего покупают жилье
Комсомольская правдавчера в 16:20
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:15, Ашберн
Шоу-бизнес
Скандал с финалом шоу «Голос. Дети» на Первом набирает обороты
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Большинство россиян остались равнодушными к итогам выборов на Украине
Большинство россиян (67%) или вовсе не следили за президентскими выборами на Украине, или же следили за ними без особого внимания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 01:51
Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53
Культура
На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу
Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Футбол
«Бавария» потеряла очки в матче Бундеслиги с «Нюрнбергом»
Обновлено вчера в 14:04
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в ДТП с автобусом
В результате ДТП пострадали семь футболистов клуба. Серьёзные травмы получил Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:09
Транспорт
В московском метро в пятницу закроют две станции красной ветки
Станции "Румянцево" и "Саларьево" московского метрополитена закроют в пятницу, 3 мая, для продления Сокольнической линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Обновлено в 01:40
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 03:16
Политика
Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов
Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.
Обновлено вчера в 16:27
Экономика
В России ввели лимиты на отправку денежных переводов в четыре страны
С 16 апреля работающие в России системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тыс. руб. в месяц) и Казахстан (до 150 тыс. руб.), сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:01
Происшествия
Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео
В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
Обновлено вчера в 09:58
Общество
СМИ узнали о требовании полиции открыть доступ к врачебной тайне
МВД стремится получить доступ к данным, составляющим врачебную тайну, объясняя это необходимостью профилактики преступлений.
Обновлено вчера в 22:35
Финансы
Доллар в мае: проблемы могут начаться уже с первого числа
От характера комментариев и решения по ставке будет зависеть курс доллара после праздников: вероятно ФРС смягчит денежно-кредитную политику, и доллар продолжит ослабление (до 63 рублей), но если изменит свои планы, то "американец" может укрепиться (до 65-66).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении дочери Микеллы
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Акцию «Эскадрилья героев» отменили в Хабаровске после крушения Як-18
Обновлено вчера в 22:41
Энергетика
Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа
Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются после слов Трамп.
Обновлено в 01:33
Наука
Вакцину от рака успешно испытали на людях
Безопасность новой вакцины против рака толстой кишки создатели проверили непосредственно на людях и показала положительные результаты в ходе клинических испытаний фазы № 1. Как информирует Journal for ImmunoTherapy of Cancer, новая вакцина против колоректального рака прошла первые успешные клинические исследования.
Обновлено 26 апреля в 15:32
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено вчера в 20:50
Кино
Warner Bros. ведет работу над ремейком «Беглеца»
По данным портала, над проектом работают Warner Bros.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
The Telegraph: боевики ИГ готовят атаки на курортах Азии и Африки
Боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация) планируют атаки в курортных зонах стран Азии и Африки, взяв за пример организацию терактов на Шри-Ланке, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.
Обновлено 27 апреля в 23:19
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Экономика
ФТС предлагает повысить импортные пошлины на концентрат сока
Добавим, что предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз РФ в апреле 2019 года.
Обновлено в 01:28