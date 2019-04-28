Общество

В каких странах россияне чаще покупают недвижимостьMillionaire.ru 14:50

Эксперты предполагают, что вскоре Турция может поменяться местами с Болгарией, поскольку из квартала в квартал квартирам и домам в этой стране россияне все чаще отдают предпочтение. Что же касается элитного жилья, то здесь вне конкуренции пока Франция и Италия.
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Эксперты рассказали, в каких странах россияне чаще всего покупают жилье

Комсомольская правда16:20

Эксперты назвали три страны, где россияне чаще всего покупают жилье

iReactor08:06

Эксперты выяснили, в каких странах россияне чаще всего покупают жилье

ФАН12:10

Названы страны, где россияне чаще всего покупают недвижимость

НТВ11:39

Россияне чаще всего интересуются покупкой недвижимости в Испании

RuNews24.ru08:07

Названа тройка стран, где жители России чаще всего покупают жилье

БИЗНЕС Online15:50

Чаще всего россияне покупают жильё в Испании

АБН06:22
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Хоккей

Аскаров стал лучшим вратарём ЮЧМ по хоккею

Голкипер сборной России до 18 лет Ярослав Аскаров был признан лучшим вратарём завершившегося юниорского чемпионата мира.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская задумалась о третьем ребенке спустя четыре месяца после родов

Обновлено в 14:30
Происшествия

Автобус с первоклашками из Екатеринбурга застрял на дороге из-за снега

Обновлено в 15:36
Экономика

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Автомобилизация растет По данным авторов исследования, прошедший 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России было продано 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016 года.
Обновлено в 18:28
Культура

Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал

По итогам голосования десятилетняя Микелла Абрамова победила в финале конкурса, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 02:37
Футбол

«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

«Краснодар» в домашнем матче первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 апреля одержал победу со счетом 2:0 над московским ЦСКА.
Обновлено в 14:22
Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

Обновлено в 17:18
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору

Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье

Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный фотошоп

Обновлено в 15:30
Политика

Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено в 17:19
Общество

В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу

Обновлено вчера в 05:00
Футбол

Вирджил ван Дейк признан футболистом года в Англии по версии PFA

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.
Обновлено в 18:05
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Обновлено в 13:32
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Футбол

«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Политика

Sydsvenskan (Швеция): не так уж здорово, когда Путин шутит (Sydsvenskan)

По словам Путина, за решением стоят гуманитарные причины и забота о правах жителей.
Обновлено в 18:07
Путешествия

Застрявшие в Гуанчжоу российские туристы вылетели в Москву

Обновлено в 11:06
Общество

Сайт Росстата не обновлялся несколько лет

Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Наука

Жертвы бессонницы не могут забыть позорные ошибки прошлого

Оказалось, что у нормально высыпающихся людей все эти эпизоды представали в виде нейтральных воспоминаний, а вот пациенты с бессонницей всё так же остро переживали прошлое, как нечто постыдное и рождающее чувство вины.
Обновлено 26 апреля в 06:30
Политика

Россия пересмотрит порядок транзита украинских товаров в другие страны

Российское правительство разрабатывает поправки в законодательство о транзите запрещённых к ввозу в РФ товаров с Украины в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 18:21
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии

Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Единоборства

Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции

Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Футбол

Торган Азар согласовал контракт с дортмундской «Боруссией»

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар согласовал контракт с «Боруссией» из Дортмунда.
Обновлено в 12:51
Политика

Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов

Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
Обновлено в 15:04
Общество

Сто штук до приказа: как делают бизнес на уклонистах от армии

«Известия» решили разобраться, как работают эти компании, почему их бизнес по-прежнему процветает и какие проблемы могут возникнуть у рискнувших обратиться к ним призывников.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Казани автомобиль сбил женщину с коляской

Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44
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