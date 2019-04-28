Общество
В каких странах россияне чаще покупают недвижимостьMillionaire.ru 14:50
Эксперты предполагают, что вскоре Турция может поменяться местами с Болгарией, поскольку из квартала в квартал квартирам и домам в этой стране россияне все чаще отдают предпочтение. Что же касается элитного жилья, то здесь вне конкуренции пока Франция и Италия.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Хоккей
Аскаров стал лучшим вратарём ЮЧМ по хоккею
Голкипер сборной России до 18 лет Ярослав Аскаров был признан лучшим вратарём завершившегося юниорского чемпионата мира.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская задумалась о третьем ребенке спустя четыре месяца после родов
Обновлено в 14:30
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет По данным авторов исследования, прошедший 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России было продано 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016 года.
Обновлено в 18:28
Культура
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал
По итогам голосования десятилетняя Микелла Абрамова победила в финале конкурса, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 02:37
Футбол
«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
«Краснодар» в домашнем матче первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 апреля одержал победу со счетом 2:0 над московским ЦСКА.
Обновлено в 14:22
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору
Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Ксению Бородину раскритиковали за чрезмерный фотошоп
Обновлено в 15:30
Политика
Пушков оценил слова Зеленского о «миссии» Украины
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова победителя украинских президентских выборов на Украине Владимира Зеленского о том, что якобы миссия Украины быть примером демократии для пост-советских стран.
Обновлено в 17:19
Общество
В соцсетях публикуют доказательства накруток голосования в пользу дочери Алсу
Обновлено вчера в 05:00
Футбол
Вирджил ван Дейк признан футболистом года в Англии по версии PFA
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.
Обновлено в 18:05
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании
Футболисты "Реала" уступили "Райо Вальекано" в мадридском дерби в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 16:59
Происшествия
На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено в 09:58
Политика
Sydsvenskan (Швеция): не так уж здорово, когда Путин шутит (Sydsvenskan)
По словам Путина, за решением стоят гуманитарные причины и забота о правах жителей.
Обновлено в 18:07
Общество
Сайт Росстата не обновлялся несколько лет
Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Наука
Жертвы бессонницы не могут забыть позорные ошибки прошлого
Оказалось, что у нормально высыпающихся людей все эти эпизоды представали в виде нейтральных воспоминаний, а вот пациенты с бессонницей всё так же остро переживали прошлое, как нечто постыдное и рождающее чувство вины.
Обновлено 26 апреля в 06:30
Политика
Россия пересмотрит порядок транзита украинских товаров в другие страны
Российское правительство разрабатывает поправки в законодательство о транзите запрещённых к ввозу в РФ товаров с Украины в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 18:21
Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Футбол
Торган Азар согласовал контракт с дортмундской «Боруссией»
Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар согласовал контракт с «Боруссией» из Дортмунда.
Обновлено в 12:51
Политика
Умер бывший генеральный конструктор «Ильюшина» Генрих Новожилов
Дважды Герой Социалистического Труда, почетный генеральный конструктор авиационного комплекса имени Ильюшина, создатель легендарного самолета Ил-76 Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости источник из окружения Новожилова.
Обновлено в 15:04
Общество
Сто штук до приказа: как делают бизнес на уклонистах от армии
«Известия» решили разобраться, как работают эти компании, почему их бизнес по-прежнему процветает и какие проблемы могут возникнуть у рискнувших обратиться к ним призывников.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Казани автомобиль сбил женщину с коляской
Автомобиль сбил женщину с коляской, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в результате ребенок выпал из коляски и получил травму.
Обновлено в 10:44