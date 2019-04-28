В каких странах россияне чаще покупают недвижимостьMillionaire.ru 14:50

Эксперты предполагают, что вскоре Турция может поменяться местами с Болгарией, поскольку из квартала в квартал квартирам и домам в этой стране россияне все чаще отдают предпочтение. Что же касается элитного жилья, то здесь вне конкуренции пока Франция и Италия.

В каких странах россияне чаще покупают недвижимость

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